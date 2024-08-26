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Пожар на Омском НПЗ потушили - РИА Новости, 26.08.2024
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20:27 26.08.2024 (обновлено: 20:40 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/mchs-1968613844.html
Пожар на Омском НПЗ потушили
Пожар на Омском НПЗ потушили - РИА Новости, 26.08.2024
Пожар на Омском НПЗ потушили
Спасатели полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:27
2024-08-26T20:40
происшествия
россия
омская область
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.Инцидент в Советском округе Омска произошел около 15.00. Загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. Хлопок слышали в нескольких районах города. При возгорании пострадали семь человек, один из которых погиб."Пожар локализован в 19.05 (16.05 мск). Пожар ликвидирован в 23.06 (20.06 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы", - сообщили в пресс-службе ведомства.По данным регионального МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20240826/postradavshie-1968606323.html
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происшествия, россия, омская область, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Омском НПЗ потушили

МЧС: возгорание на Омском НПЗ полностью ликвидировано

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Инцидент в Советском округе Омска произошел около 15.00. Загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. Хлопок слышали в нескольких районах города. При возгорании пострадали семь человек, один из которых погиб.
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"Пожар локализован в 19.05 (16.05 мск). Пожар ликвидирован в 23.06 (20.06 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным регионального МЧС площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
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ПроисшествияРоссияОмская областьОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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