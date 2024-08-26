https://ria.ru/20240826/mayner-1968455743.html
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер - РИА Новости, 26.08.2024
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили скрытый майнер криптовалют, распространяемый под видом YouTube для Windows, поддельное приложение появилось на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:46
2024-08-26T10:46
2024-08-26T10:46
технологии
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лаборатория касперского
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили скрытый майнер криптовалют, распространяемый под видом YouTube для Windows, поддельное приложение появилось на платформе для IT-специалистов и разработчиков GitHub несколько месяцев назад, рассказали РИА Новости в компании. "Эксперты… обнаружили, что под видом приложения YouTube для Windows распространяется скрытый майнер silent-XMRig… Приложение YouTube для ПК, которое обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского", появилось на GitHub несколько месяцев назад", - сообщили в "Лаборатории Касперского". По мнению экспертов, эта киберугроза крайне актуальна: только с весны 2024 года специалисты обнаружили несколько тысяч уникальных экземпляров silent-XMRig, которые применялись в атаках на российских пользователей. Как пояснили в компании, программа действительно дает возможность просматривать ролики на YouTube, но вместе с тем пользователь получает на свое устройство скрытый майнер, последствия от заражения устройства которым могут оказаться гораздо серьезнее, чем принято считать. "Девайс начнет тормозить, перегреваться, в редких случаях он даже может выйти из строя. К тому же майнер потребляет много электричества, а платить за него приходится пострадавшему пользователю", - добавили в "Лаборатории Касперского". "Есть и другие риски. Если такая нежелательная программа уже запущена на ПК или смартфоне - это означает, что устройство недостаточно защищено. При этом сам майнер может являться лишь модулем более комплексного вредоносного ПО, которое скрытно работает на устройстве, и помимо майнинга совершает другие опасные действия. В этой истории есть и другой аспект, который важно обозначить. Обычно пользователи доверяют программам, размещенным на GitHub, но нужно помнить, что на этой платформе можно столкнуться со зловредами", - прокомментировал руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
https://ria.ru/20240721/windows-1960981157.html
https://ria.ru/20230911/energopotreblenie-1895440996.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, лаборатория касперского, youtube
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, YouTube
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
"Лаборатория Касперского" нашла скрытый майнер под видом YouTube для Windows
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили скрытый майнер криптовалют, распространяемый под видом YouTube для Windows, поддельное приложение появилось на платформе для IT-специалистов и разработчиков GitHub несколько месяцев назад, рассказали РИА Новости в компании.
"Эксперты… обнаружили, что под видом приложения YouTube для Windows распространяется скрытый майнер silent-XMRig… Приложение YouTube для ПК, которое обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского", появилось на GitHub несколько месяцев назад", - сообщили в "Лаборатории Касперского".
По мнению экспертов, эта киберугроза крайне актуальна: только с весны 2024 года специалисты обнаружили несколько тысяч уникальных экземпляров silent-XMRig, которые применялись в атаках на российских пользователей.
Как пояснили в компании, программа действительно дает возможность просматривать ролики на YouTube, но вместе с тем пользователь получает на свое устройство скрытый майнер, последствия от заражения устройства которым могут оказаться гораздо серьезнее, чем принято считать. "Девайс начнет тормозить, перегреваться, в редких случаях он даже может выйти из строя. К тому же майнер потребляет много электричества, а платить за него приходится пострадавшему пользователю", - добавили в "Лаборатории Касперского".
"Есть и другие риски. Если такая нежелательная программа уже запущена на ПК или смартфоне - это означает, что устройство недостаточно защищено. При этом сам майнер может являться лишь модулем более комплексного вредоносного ПО, которое скрытно работает на устройстве, и помимо майнинга совершает другие опасные действия. В этой истории есть и другой аспект, который важно обозначить. Обычно пользователи доверяют программам, размещенным на GitHub, но нужно помнить, что на этой платформе можно столкнуться со зловредами", - прокомментировал руководитель Kaspersky GReAT в России
Дмитрий Галов.