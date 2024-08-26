https://ria.ru/20240826/matpomosch-1968602022.html

Семьям погибших сотрудников волгоградской ИК-19 выплатят матпомощь

Семьям погибших сотрудников волгоградской ИК-19 выплатят матпомощь - РИА Новости, 26.08.2024

Семьям погибших сотрудников волгоградской ИК-19 выплатят матпомощь

Семьям погибших сотрудников ФСИН выплатят материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:01

2024-08-26T19:01

2024-08-26T19:02

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Семьям погибших сотрудников ФСИН выплатят материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. "В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по одному миллиону рублей", - говорится в сообщении. В минувшую пятницу группа заключенных колонии №19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Губернатор добавил, что пострадавшим продолжает оказываться вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии