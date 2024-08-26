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Маск объяснил, почему Boeing не сможет доминировать в космической среде
Маск объяснил, почему Boeing не сможет доминировать в космической среде - РИА Новости, 26.08.2024
Маск объяснил, почему Boeing не сможет доминировать в космической среде
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что компания Boeing, чей космический корабль Starliner ранее столкнулся с серьезными неполадками в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:30
2024-08-26T13:30
2024-08-26T13:30
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что компания Boeing, чей космический корабль Starliner ранее столкнулся с серьезными неполадками в космосе, а также другие авиационные компании закономерно не смогут доминировать в космической среде. Ранее издание New York Post со ссылкой источник в компании сообщило, что сотрудники Boeing серьезно унижены тем, что НАСА обратилось к их конкуренту, компании SpaceX, для устранения их проблем и спасения астронавтов, застрявших на МКС. "Можно утверждать, что это естественный поворот событий. Так же, как автомобильные компании не доминировали в воздушной среде (они пытались), авиационные компании не будут доминировать в космической среде", - прокомментировал Маск публикацию одного из пользователей с новостью New York Post. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остается на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки с двигателем корабля и выявленной на нем утечкой гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.
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космос - риа наука, илон маск, наса, spacex, в мире, boeing
Космос - РИА Наука, Илон Маск, НАСА, SpaceX, В мире, Boeing
Маск объяснил, почему Boeing не сможет доминировать в космической среде
Маск: Boeing, как и другие авиакомпании, не сможет доминировать в космосе