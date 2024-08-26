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Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России - РИА Новости, 26.08.2024
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02:09 26.08.2024 (обновлено: 02:11 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/mask-1968415329.html
Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России
Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России - РИА Новости, 26.08.2024
Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России
При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, об этом заявил на своей странице... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:09
2024-08-26T02:11
космос - риа наука
россия
сша
илон маск
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, об этом заявил на своей странице в соцсети X основатель SpaceX Илон Маск.“Россия – единственный вариант”, – ответил Маск на вопрос предпринимателя Джо Геббии о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не было SpaceX.Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом.Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.
https://ria.ru/20240607/starliner-1951195675.html
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космос - риа наука, россия, сша, илон маск, наса, spacex
Космос - РИА Наука, Россия, США, Илон Маск, НАСА, SpaceX
Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России

Маск: спасти застрявший на МКС экипаж Starliner без SpaceX может только Россия

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, об этом заявил на своей странице в соцсети X основатель SpaceX Илон Маск.
“Россия – единственный вариант”, – ответил Маск на вопрос предпринимателя Джо Геббии о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не было SpaceX.
Корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner
7 июня, 03:08
Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом.
Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.
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