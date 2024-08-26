Маск высказался о спасении застрявших на МКС астронавтов с помощью России
Маск: спасти застрявший на МКС экипаж Starliner без SpaceX может только Россия
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, об этом заявил на своей странице в соцсети X основатель SpaceX Илон Маск.
“Россия – единственный вариант”, – ответил Маск на вопрос предпринимателя Джо Геббии о том, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner, если бы не было SpaceX.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что экипаж Вoeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале 2025 года, при этом само судно вернут без экипажа. Как уточнили в НАСА, для возвращения экипажа Starliner будет сокращено количество мест миссии Crew-9 с четырех до двух. Пустые кресла при старте планируется заполнить балластом.
Как заявила директор программы МКС в НАСА Дана Вайгель, в субботу она разослала всем международным партнерам США уведомление о решении вернуть экипаж Starliner на борту миссии Crew-9.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели.
Маск иронично прокомментировал арест Дурова
Вчера, 02:18