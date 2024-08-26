Левая партия LFI потребует смещения Макрона
Партия LFI потребует смещения Макрона после его отказа назначить Касте премьером
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) от партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) внесут предложение о смещении президента страны Эммануэля Макрона после его отказа от назначения премьер-министром кандидата от левой коалиции "Новый народный фронт" Люси Касте, сообщил координатор LFI Мануэль Бомпар.
Макрон в понедельник исключил возможность участия ННФ в формируемом правительстве. После первого раунда консультаций в Елисейском дворце Макрон объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности".
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"(Макрон - ред.) отказывается назначить Люси Касте премьер-министром... Депутаты "Непокорившейся Франции" внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Бомпара в соцсети X.
Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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