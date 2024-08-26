https://ria.ru/20240826/makron-1968627392.html

Левая партия LFI потребует смещения Макрона

Левая партия LFI потребует смещения Макрона - РИА Новости, 26.08.2024

Левая партия LFI потребует смещения Макрона

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) от партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) внесут предложение о смещении президента страны... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:42

2024-08-26T22:42

2024-08-26T22:42

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) от партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) внесут предложение о смещении президента страны Эммануэля Макрона после его отказа от назначения премьер-министром кандидата от левой коалиции "Новый народный фронт" Люси Касте, сообщил координатор LFI Мануэль Бомпар. Макрон в понедельник исключил возможность участия ННФ в формируемом правительстве. После первого раунда консультаций в Елисейском дворце Макрон объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". "(Макрон - ред.) отказывается назначить Люси Касте премьер-министром... Депутаты "Непокорившейся Франции" внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Бомпара в соцсети X. Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966489043.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь