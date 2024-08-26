Рейтинг@Mail.ru
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 26.08.2024 (обновлено: 21:34 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/makron-1968619147.html
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции - РИА Новости, 26.08.2024
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:09
2024-08-26T21:34
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV. После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия. Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций "с лидерами партий" и "персоналиями". На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html
https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d481c74afe6891491acae37da26c2a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции

BFMTV: Макрон исключил участие ННФ в формировании правительства Франции

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV.
После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера
18 августа, 21:35
Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия.
Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций "с лидерами партий" и "персоналиями".
На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона
18 августа, 17:28
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль Атталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала