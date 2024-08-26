https://ria.ru/20240826/makron-1968619147.html

Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции

Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции - РИА Новости, 26.08.2024

Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:09

2024-08-26T21:09

2024-08-26T21:34

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV. После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия. Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций "с лидерами партий" и "персоналиями". На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html

https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь