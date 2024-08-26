https://ria.ru/20240826/makron-1968619147.html
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции - РИА Новости, 26.08.2024
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:09
2024-08-26T21:09
2024-08-26T21:34
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV. После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности". Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия. Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций "с лидерами партий" и "персоналиями". На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240818/makron-1966943132.html
https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d481c74afe6891491acae37da26c2a96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Макрон исключил участие левой коалиции в правительстве Франции
BFMTV: Макрон исключил участие ННФ в формировании правительства Франции
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия левой коалиции "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, передает телеканал BFMTV
.
После первого раунда консультаций в Елисейском дворце глава государства объявил, что не рассматривает представителей ННФ во главе правительства из-за "институциональной стабильности".
Как отмечает телеканал, по итогам переговоров стало очевидно, что правительству ННФ вынесут вотум недоверия.
Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций "с лидерами партий" и "персоналиями".
На внеочередных выборах в парламент республики коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место занял блок "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя
на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.