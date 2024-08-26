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Магаданцу вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских - РИА Новости, 26.08.2024
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04:27 26.08.2024 (обновлено: 12:04 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/magadanets-1968419178.html
Магаданцу вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских
Магаданцу вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских - РИА Новости, 26.08.2024
Магаданцу вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских
Суд в Магадане признал жителя области виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T04:27
2024-08-26T12:04
россия
магаданская область
происшествия
магадан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАДАН, 26 авг — РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя области виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области."В ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя региона, разместившего в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности", — говорится в сообщении.Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей."Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запрета на право администрирования интернет-сайтов и создания аккаунтов в сети Интернет на срок пять лет", — уточнила пресс-служба.Приговор суда вступил в законную силу.
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россия, магаданская область, происшествия, магадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Магаданская область, Происшествия, Магадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Магаданцу вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских

Магаданец получил два года за призывы к насилию в отношении русских

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МАГАДАН, 26 авг — РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя области виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
"В ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя региона, разместившего в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности", — говорится в сообщении.
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Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запрета на право администрирования интернет-сайтов и создания аккаунтов в сети Интернет на срок пять лет", — уточнила пресс-служба.
Приговор суда вступил в законную силу.
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РоссияМагаданская областьПроисшествияМагаданФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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