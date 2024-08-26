https://ria.ru/20240826/london-1968422434.html
В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек
В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек - РИА Новости, 26.08.2024
В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек
Полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который проходит в воскресенье и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:55
2024-08-26T05:55
2024-08-26T05:55
лондон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_98dfb0b3d28f4b76655d6ed7dd7c3843.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который проходит в воскресенье и понедельник. Как отмечается в заявлении полиции в соцсети X, 15 офицеров пострадали в первый день карнавала, однако никто из них не получил серьезных ранений. "Девяносто человек были арестованы на данный момент", - говорится в заявлении полиции. Согласно заявлению, большая часть арестов, 18 случаев, были проведены по обвинению в хранении опасного оружия. Также десять человек были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб. Отмечается, что во время карнавала были также зафиксированы три случая нападений с ножом. "Мы зафиксировали три нападения с ножом. Женщина 32 лет (пострадавшая при нападении с ножом - ред.) госпитализирована в тяжелом состоянии, 29-летний мужчина госпитализирован с ранениями, не угрожающими жизни. Мы также ждем информации о состоянии 24-летнего мужчины", - добавляется в заявлении полиции. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
https://ria.ru/20240825/frantsiya-1968299416.html
https://ria.ru/20240823/moldavii-1968023461.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53353dc50d104f16847dd11eb781071f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире
В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек
Полиция Лондона арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который проходит в воскресенье и понедельник.
Как отмечается в заявлении полиции в соцсети X, 15 офицеров пострадали в первый день карнавала, однако никто из них не получил серьезных ранений.
"Девяносто человек были арестованы на данный момент", - говорится в заявлении полиции.
Согласно заявлению, большая часть арестов, 18 случаев, были проведены по обвинению в хранении опасного оружия. Также десять человек были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб. Отмечается, что во время карнавала были также зафиксированы три случая нападений с ножом.
"Мы зафиксировали три нападения с ножом. Женщина 32 лет (пострадавшая при нападении с ножом - ред.) госпитализирована в тяжелом состоянии, 29-летний мужчина госпитализирован с ранениями, не угрожающими жизни. Мы также ждем информации о состоянии 24-летнего мужчины", - добавляется в заявлении полиции.
Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.