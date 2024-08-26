https://ria.ru/20240826/london-1968422434.html

В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек

В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек - РИА Новости, 26.08.2024

В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек

Полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который проходит в воскресенье и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:55

2024-08-26T05:55

2024-08-26T05:55

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который проходит в воскресенье и понедельник. Как отмечается в заявлении полиции в соцсети X, 15 офицеров пострадали в первый день карнавала, однако никто из них не получил серьезных ранений. "Девяносто человек были арестованы на данный момент", - говорится в заявлении полиции. Согласно заявлению, большая часть арестов, 18 случаев, были проведены по обвинению в хранении опасного оружия. Также десять человек были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб. Отмечается, что во время карнавала были также зафиксированы три случая нападений с ножом. "Мы зафиксировали три нападения с ножом. Женщина 32 лет (пострадавшая при нападении с ножом - ред.) госпитализирована в тяжелом состоянии, 29-летний мужчина госпитализирован с ранениями, не угрожающими жизни. Мы также ждем информации о состоянии 24-летнего мужчины", - добавляется в заявлении полиции. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.

https://ria.ru/20240825/frantsiya-1968299416.html

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