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После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир - РИА Новости, 26.08.2024
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16:00 26.08.2024 (обновлено: 16:26 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kvartiry-1968553240.html
После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир
После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир - РИА Новости, 26.08.2024
После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир
После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:00
2024-08-26T16:26
энгельс
саратовская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
саратов
михаил исаев
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в понедельник и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, троим из них медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома."На сегодняшний час подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проемов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое. Даны все команды, заказаны стеклопакеты и окна, завтра стоит задача все работы произвести с тем, чтобы завтрашним днем все, что касается жилых помещений, тема у жителей была закрыта, и муниципалитет в этой части свою задачу выполнил. Что касается допуска в жилые помещения, допуск разрешен, все жильцы могут пользоваться своими квартирами", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района в Telegram-канале.Он отметил, что также во вторник планируется восстановить работу котельной, которая обеспечивает этот дом горячей водой и в зимний период отоплением.По словам Исаева, администрация решает вопрос, чтобы к вечеру "обобщить информацию о суммах, которые необходимо выплатить собственникам автомобилей", поврежденных после атаки дрона. Он отметил, что только беременная попросила о размещении во временном жилье после повреждения дома, ее квартира находилась под местом удара дрона."Одна семья, которая попросила временное размещение. Это молодая женщина, которая находится в положении, с ней встретились, проговорили все временные неудобства. Мы посчитали правильным обратиться к врачам, после консультации женщина осталась на сохранении под присмотром врачей. Мы считаем, что это правильно. Все работы, которые необходимо произвести в их квартире - я хочу сказать, что это та квартира, которая ниже под местом удара - квартира будет подготовлена, убрана от мусора, заменены стекла, и пока девушка находится на сохранении, квартира будет приведена в порядок, и по выписке можно будет вселиться", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968509697.html
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энгельс, саратовская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, саратов, михаил исаев, роман бусаргин, энгельсский район, жилье
Энгельс, Саратовская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Саратов, Михаил Исаев, Роман Бусаргин, Энгельсский район, Жилье
После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир

Поврежденные при атаке дронов 17 квартир дома в Энгельсе восстановят 27 августа

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в понедельник и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев.
В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, троим из них медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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"На сегодняшний час подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проемов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое. Даны все команды, заказаны стеклопакеты и окна, завтра стоит задача все работы произвести с тем, чтобы завтрашним днем все, что касается жилых помещений, тема у жителей была закрыта, и муниципалитет в этой части свою задачу выполнил. Что касается допуска в жилые помещения, допуск разрешен, все жильцы могут пользоваться своими квартирами", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района в Telegram-канале.
Он отметил, что также во вторник планируется восстановить работу котельной, которая обеспечивает этот дом горячей водой и в зимний период отоплением.
По словам Исаева, администрация решает вопрос, чтобы к вечеру "обобщить информацию о суммах, которые необходимо выплатить собственникам автомобилей", поврежденных после атаки дрона.
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Он отметил, что только беременная попросила о размещении во временном жилье после повреждения дома, ее квартира находилась под местом удара дрона.
"Одна семья, которая попросила временное размещение. Это молодая женщина, которая находится в положении, с ней встретились, проговорили все временные неудобства. Мы посчитали правильным обратиться к врачам, после консультации женщина осталась на сохранении под присмотром врачей. Мы считаем, что это правильно. Все работы, которые необходимо произвести в их квартире - я хочу сказать, что это та квартира, которая ниже под местом удара - квартира будет подготовлена, убрана от мусора, заменены стекла, и пока девушка находится на сохранении, квартира будет приведена в порядок, и по выписке можно будет вселиться", - сказал чиновник.
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ЭнгельсСаратовская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныСаратовМихаил ИсаевРоман БусаргинЭнгельсский районЖилье
 
 
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