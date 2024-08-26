https://ria.ru/20240826/kvartiry-1968553240.html

После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир

После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир - РИА Новости, 26.08.2024

После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир

После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:00

2024-08-26T16:00

2024-08-26T16:26

энгельс

саратовская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

саратов

михаил исаев

роман бусаргин

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в понедельник и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, троим из них медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома."На сегодняшний час подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проемов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое. Даны все команды, заказаны стеклопакеты и окна, завтра стоит задача все работы произвести с тем, чтобы завтрашним днем все, что касается жилых помещений, тема у жителей была закрыта, и муниципалитет в этой части свою задачу выполнил. Что касается допуска в жилые помещения, допуск разрешен, все жильцы могут пользоваться своими квартирами", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района в Telegram-канале.Он отметил, что также во вторник планируется восстановить работу котельной, которая обеспечивает этот дом горячей водой и в зимний период отоплением.По словам Исаева, администрация решает вопрос, чтобы к вечеру "обобщить информацию о суммах, которые необходимо выплатить собственникам автомобилей", поврежденных после атаки дрона. Он отметил, что только беременная попросила о размещении во временном жилье после повреждения дома, ее квартира находилась под местом удара дрона."Одна семья, которая попросила временное размещение. Это молодая женщина, которая находится в положении, с ней встретились, проговорили все временные неудобства. Мы посчитали правильным обратиться к врачам, после консультации женщина осталась на сохранении под присмотром врачей. Мы считаем, что это правильно. Все работы, которые необходимо произвести в их квартире - я хочу сказать, что это та квартира, которая ниже под местом удара - квартира будет подготовлена, убрана от мусора, заменены стекла, и пока девушка находится на сохранении, квартира будет приведена в порядок, и по выписке можно будет вселиться", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968509697.html

https://ria.ru/20240826/bpl-1968503260.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энгельс, саратовская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, саратов, михаил исаев, роман бусаргин, энгельсский район, жилье