После атаки беспилотников в многоэтажке в Энгельсе повреждены 17 квартир
Поврежденные при атаке дронов 17 квартир дома в Энгельсе восстановят 27 августа
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в многоквартирном доме в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, повреждены 17 квартир, их намерены восстановить во вторник, сообщил в понедельник и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев.
В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, троим из них медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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"На сегодняшний час подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проемов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое. Даны все команды, заказаны стеклопакеты и окна, завтра стоит задача все работы произвести с тем, чтобы завтрашним днем все, что касается жилых помещений, тема у жителей была закрыта, и муниципалитет в этой части свою задачу выполнил. Что касается допуска в жилые помещения, допуск разрешен, все жильцы могут пользоваться своими квартирами", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района в Telegram-канале.
Он отметил, что также во вторник планируется восстановить работу котельной, которая обеспечивает этот дом горячей водой и в зимний период отоплением.
По словам Исаева, администрация решает вопрос, чтобы к вечеру "обобщить информацию о суммах, которые необходимо выплатить собственникам автомобилей", поврежденных после атаки дрона.
Он отметил, что только беременная попросила о размещении во временном жилье после повреждения дома, ее квартира находилась под местом удара дрона.
"Одна семья, которая попросила временное размещение. Это молодая женщина, которая находится в положении, с ней встретились, проговорили все временные неудобства. Мы посчитали правильным обратиться к врачам, после консультации женщина осталась на сохранении под присмотром врачей. Мы считаем, что это правильно. Все работы, которые необходимо произвести в их квартире - я хочу сказать, что это та квартира, которая ниже под местом удара - квартира будет подготовлена, убрана от мусора, заменены стекла, и пока девушка находится на сохранении, квартира будет приведена в порядок, и по выписке можно будет вселиться", - сказал чиновник.
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