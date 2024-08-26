https://ria.ru/20240826/krymskiy_most-1968417790.html

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 26.08.2024

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Минобороны России, две компании и граждане, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T03:49

2024-08-26T03:49

2024-08-26T03:57

ульяновск

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Минобороны России, две компании и граждане, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО "Профит Рейл", ООО "Урал Логистика" и Министерством обороны Российской Федерации к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда", — сказано в документе.Указанные лица признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу. Суммы исковых требований не уточняются.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела в Ульяновске площадью 63 квадратных метра. Кроме того, под арест попало имущество другого фигуранта — земельный участок, два нежилых помещения и трейлер.Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ заявила, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны.По делу в Симферополе арестовали граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, россиян Артема Азатьяна и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорванного на Крымском мосту.Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем — несуществующая фирма в Крыму.Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян — дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.

https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html

https://ria.ru/20240821/panin-1967591178.html

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

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ульяновск, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия