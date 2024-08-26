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"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kruk-1968582080.html
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области
На Западе распространяется все больше опасной и недостоверной пропаганды в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, заявил бывший британский дипломат и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:47
2024-08-26T17:47
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россия
курская область
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Западе распространяется все больше опасной и недостоверной пропаганды в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."То, что мы привыкли слышать об Украине (из западных СМИ — Прим. ред.), является наглой ложью, и она направлена на создание определенной повестки, когда на самом деле ситуация довольно мрачная", - сказал он.По словам Алистера, иллюзия, которую пытаются создать на Западе, "представляет огромную опасность", потому что "полностью оторвана от реальности".Экс-агент пояснил, что вторжение ВСУ только больше настроило население России против Украины и Запада, но для лидеров НАТО важнее создать "позитивную" историю перед президентскими выборами в США."Ситуация в Курской области очень ясно говорит россиянам, что это не просто прокси-война за Украину, а что Запад хочет нанести поражение России. Хотя, возможно, Запад просто хочет создать красивую историю перед выборами. Но это всего лишь история", — добавил Крук.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Минобороны России 24 августа сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военных, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
https://ria.ru/20240826/ft-1968551566.html
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в мире, россия, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Огромная опасность". Экс-агент MI-6 раскрыл ложь Запада о Курской области

Крук: западные СМИ распространяют опасную пропаганду о ВСУ в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Западе распространяется все больше опасной и недостоверной пропаганды в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"То, что мы привыкли слышать об Украине (из западных СМИ — Прим. ред.), является наглой ложью, и она направлена на создание определенной повестки, когда на самом деле ситуация довольно мрачная", - сказал он.
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По словам Алистера, иллюзия, которую пытаются создать на Западе, "представляет огромную опасность", потому что "полностью оторвана от реальности".
Экс-агент пояснил, что вторжение ВСУ только больше настроило население России против Украины и Запада, но для лидеров НАТО важнее создать "позитивную" историю перед президентскими выборами в США.
"Ситуация в Курской области очень ясно говорит россиянам, что это не просто прокси-война за Украину, а что Запад хочет нанести поражение России. Хотя, возможно, Запад просто хочет создать красивую историю перед выборами. Но это всего лишь история", — добавил Крук.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Минобороны России 24 августа сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военных, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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