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Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев - РИА Новости, 26.08.2024
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13:56 26.08.2024 (обновлено: 16:36 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html
Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев
Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев - РИА Новости, 26.08.2024
Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев
Нижегородские волонтеры за три летних месяца не смогли найти новых хозяев весившему почти центнер псу Кругетсу, который за семь месяцев похудел на 50... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:56
2024-08-26T16:36
общество
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Нижегородские волонтеры за три летних месяца не смогли найти новых хозяев весившему почти центнер псу Кругетсу, который за семь месяцев похудел на 50 килограммов, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН". "Пока так его и не пристроили", — сообщили агентству в ветеринарном госпитале.Возможно, потенциальных хозяев отпугивает хромота, возникшая у собаки из-за пострадавших от лишнего веса суставов. Между тем волонтеры отмечают, что Кругетс может стать отличным охранником — у него громкий голос, а с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный.Волонтеры с конца мая ищут новых хозяев алабаю, которого обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около ста килограммов, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Животное поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину лишнего веса.
https://radiosputnik.ru/20240811/bezdomnye-zhivotnye-1964969271.html
https://ria.ru/20240205/bolonka-1925510826.html
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общество, нижний новгород
Общество, Нижний Новгород
Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев

Похудевший на 50 килограммов пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев

© Фото : Сострадание НН/VKАлабай Кругетс
Алабай Кругетс - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Сострадание НН/VK
Алабай Кругетс. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Нижегородские волонтеры за три летних месяца не смогли найти новых хозяев весившему почти центнер псу Кругетсу, который за семь месяцев похудел на 50 килограммов, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН".
«
"Пока так его и не пристроили", — сообщили агентству в ветеринарном госпитале.
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Возможно, потенциальных хозяев отпугивает хромота, возникшая у собаки из-за пострадавших от лишнего веса суставов. Между тем волонтеры отмечают, что Кругетс может стать отличным охранником — у него громкий голос, а с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный.
Волонтеры с конца мая ищут новых хозяев алабаю, которого обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около ста килограммов, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Животное поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину лишнего веса.
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