https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html

Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев

Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев - РИА Новости, 26.08.2024

Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев

Нижегородские волонтеры за три летних месяца не смогли найти новых хозяев весившему почти центнер псу Кругетсу, который за семь месяцев похудел на 50... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:56

2024-08-26T13:56

2024-08-26T16:36

общество

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Нижегородские волонтеры за три летних месяца не смогли найти новых хозяев весившему почти центнер псу Кругетсу, который за семь месяцев похудел на 50 килограммов, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН". "Пока так его и не пристроили", — сообщили агентству в ветеринарном госпитале.Возможно, потенциальных хозяев отпугивает хромота, возникшая у собаки из-за пострадавших от лишнего веса суставов. Между тем волонтеры отмечают, что Кругетс может стать отличным охранником — у него громкий голос, а с теми, кого знает, он верный, добрый и послушный.Волонтеры с конца мая ищут новых хозяев алабаю, которого обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около ста килограммов, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Животное поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину лишнего веса.

https://radiosputnik.ru/20240811/bezdomnye-zhivotnye-1964969271.html

https://ria.ru/20240205/bolonka-1925510826.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижний новгород