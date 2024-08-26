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Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 26.08.2024 (обновлено: 08:49 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/konstantinovka-1968420149.html
Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром
Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром - РИА Новости, 26.08.2024
Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром
Бойцы группировки российских войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:03
2024-08-26T08:49
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, сообщили в Минобороны.&quot;Штурмовые подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции&quot;, — рассказали в ведомстве.Как пояснили в Минобороны, перед штурмовыми отрядами стоит задача отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре."Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ сквозь серую зону. У самой кромки лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. В это время выдвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты", — отметили в ведомстве.Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы применяют тактику выдавливания на своем направлении.&quot;Мы не спеша забираем все &quot;лесополки&quot;, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, и нас противник не выдавит&quot;, — заверил военнослужащий.Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.В июле советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968412016.html
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константиновка, угледар, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы продвинулись в направлении Константиновки под Угледаром

Минобороны сообщило о продвижении на угледарском участке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Восток" продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, сообщили в Минобороны.
«

"Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.

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Как пояснили в Минобороны, перед штурмовыми отрядами стоит задача отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
"Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ сквозь серую зону. У самой кромки лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. В это время выдвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты", — отметили в ведомстве.
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Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, бойцы применяют тактику выдавливания на своем направлении.
«

"Мы не спеша забираем все "лесополки", закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, и нас противник не выдавит", — заверил военнослужащий.

Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, те откатываются ближе к Угледару — и их начинают выдавливать.
В июле советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУгледарРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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