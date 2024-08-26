https://ria.ru/20240826/koloniya-1968605985.html
В волгоградском УФСИН опровергли информацию о беспорядках в ИК-19 перед ЧП
В волгоградском УФСИН опровергли информацию о беспорядках в ИК-19 перед ЧП - РИА Новости, 26.08.2024
В волгоградском УФСИН опровергли информацию о беспорядках в ИК-19 перед ЧП
Информация о том, что утром перед захватом заложников в ИК-19 в Волгоградской области были беспорядки, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:24
2024-08-26T19:24
2024-08-26T19:41
происшествия
волгоградская область
россия
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Информация о том, что утром перед захватом заложников в ИК-19 в Волгоградской области были беспорядки, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. Ранее "МК" сообщил, что захвату заложников предшествовал локальный инцидент "и, возможно, поэтому внимание охраны было сфокусировано не на тех людях". По данным издания, утром 23 августа в дежурной части заключенный пытался оказать сопротивление, когда его намеревались досмотреть сотрудники колонии. На место был вызван замначальника ИК-19 по безопасности и оперативной работе, нарушение зафиксировали на камеру. "Распространяемая в сети интернет информация о том, что утром 23.08.2024 года в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области перед захватом заложников были беспорядки, не соответствует действительности", - сказал представитель ведомства.В минувшую пятницу группа заключенных колонии №19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240826/koloniya-1968456866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
В волгоградском УФСИН опровергли информацию о беспорядках в ИК-19 перед ЧП
ГУ ФСИН опровергло сообщения о беспорядках в ИК-19 перед захватом заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Информация о том, что утром перед захватом заложников в ИК-19 в Волгоградской области были беспорядки, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону.
Ранее "МК" сообщил, что захвату заложников предшествовал локальный инцидент "и, возможно, поэтому внимание охраны было сфокусировано не на тех людях". По данным издания, утром 23 августа в дежурной части заключенный пытался оказать сопротивление, когда его намеревались досмотреть сотрудники колонии. На место был вызван замначальника ИК-19 по безопасности и оперативной работе, нарушение зафиксировали на камеру.
«
"Распространяемая в сети интернет информация о том, что утром 23.08.2024 года в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области перед захватом заложников были беспорядки, не соответствует действительности", - сказал представитель ведомства.
В минувшую пятницу группа заключенных колонии №19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.