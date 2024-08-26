https://ria.ru/20240826/koloniya-1968516344.html
Жительница Перми, заколовшая сожителя спицами, получила 8,5 года колонии
Жительница Перми, заколовшая сожителя спицами, получила 8,5 года колонии - РИА Новости, 26.08.2024
Жительница Перми, заколовшая сожителя спицами, получила 8,5 года колонии
Жительница Пермского края, которая во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельные удары ножом и вязальными спицами, получила 8,5 лет колонии, сообщило... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:14
2024-08-26T14:14
2024-08-26T14:19
происшествия
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пермский край
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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Жительница Пермского края, которая во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельные удары ножом и вязальными спицами, получила 8,5 лет колонии, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в мае жительница пермского поселка Керчевский поссорилась со своим сожителем после застолья, сопровождавшегося употреблением алкоголя. Когда аргументы закончились, женщина схватила вязальные спицы и нож и нанесла этими предметами несколько ударов мужчине. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/kiy-1844364009.html
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происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
Жительница Перми, заколовшая сожителя спицами, получила 8,5 года колонии
Жительница Перми, заколовшая сожителя вязальными спицами, получила 8,5 года
ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Жительница Пермского края, которая во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельные удары ножом и вязальными спицами, получила 8,5 лет колонии, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в мае жительница пермского поселка Керчевский поссорилась со своим сожителем после застолья, сопровождавшегося употреблением алкоголя. Когда аргументы закончились, женщина схватила вязальные спицы и нож и нанесла этими предметами несколько ударов мужчине. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.