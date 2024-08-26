https://ria.ru/20240826/koloniya-1968456866.html
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии - РИА Новости, 26.08.2024
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии
Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:52
2024-08-26T10:52
2024-08-26T10:52
происшествия
волгоградская область
россия
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в колонии у осужденных был самогонный аппарат, а за доплату можно было получить телефон, дополнительные передачки и свидания. "Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой", - сказал он. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968125212.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии
В ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской ИК-19