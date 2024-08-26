Рейтинг@Mail.ru
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/koloniya-1968456866.html
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии - РИА Новости, 26.08.2024
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии
Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:52
2024-08-26T10:52
происшествия
волгоградская область
россия
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968053143_0:175:1001:738_1920x0_80_0_0_7fc03da6a6efd784a73e79200583f23a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в колонии у осужденных был самогонный аппарат, а за доплату можно было получить телефон, дополнительные передачки и свидания. "Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой", - сказал он. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968125212.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968053143_0:81:1001:831_1920x0_80_0_0_bdc61d2d16611ef54bfd5a2f81f2332e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской колонии

В ГУФСИН опровергло информацию о самогонном аппарате в волгоградской ИК-19

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в колонии у осужденных был самогонный аппарат, а за доплату можно было получить телефон, дополнительные передачки и свидания.
Работа спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Преступников, захвативших заложников в волгоградской колонии, ликвидировали
23 августа, 18:00
"Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой", - сказал он.
В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
23 августа, 13:58
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала