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Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах - РИА Новости, 26.08.2024
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10:22 26.08.2024 (обновлено: 10:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/koloniya-1968451912.html
Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах
Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах - РИА Новости, 26.08.2024
Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах
Четверо сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области остаются в больницах после захвата заложников, двое - в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:22
2024-08-26T10:31
происшествия
волгоградская область
волгоград
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Четверо сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области остаются в больницах после захвата заложников, двое - в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации региона. "Состояние без изменений", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии госпитализированных сотрудников колонии. Ранее администрация сообщала, что в больницы попали четыре сотрудника УФСИН. Один пациент в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1: двое мужчин - в тяжелом состоянии, еще один - средней степени тяжести. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Захват заложников в волгоградской колонии
Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах

Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах после захвата заложников

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкБольница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Четверо сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области остаются в больницах после захвата заложников, двое - в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Состояние без изменений", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии госпитализированных сотрудников колонии.
Ранее администрация сообщала, что в больницы попали четыре сотрудника УФСИН. Один пациент в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25 в Волгограде. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1: двое мужчин - в тяжелом состоянии, еще один - средней степени тяжести.
В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
24 августа, 10:11
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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