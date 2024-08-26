https://ria.ru/20240826/kolja-1968486777.html

Чибис: первый за 30 лет жилой квартал появится в Коле

Чибис: первый за 30 лет жилой квартал появится в Коле - РИА Новости, 26.08.2024

Чибис: первый за 30 лет жилой квартал появится в Коле

Строительство первого за 30 лет жилого квартала в городе Коле Мурманской области, общая площадь которого превысит 90 тысяч квадратных метров, станет... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:32

2024-08-26T12:32

2024-08-26T12:32

мурманская область

жилье

мурманская область

кола

россия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Строительство первого за 30 лет жилого квартала в городе Коле Мурманской области, общая площадь которого превысит 90 тысяч квадратных метров, станет историческим событием для региона, отметил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. Накануне в Коле Чибис и управляющий партнёр группы "Самолет" Александр Прыгунков дали старт строительству нового жилого микрорайона "Кольские Огни". На оперативном совещании в региональном правительстве Чибис отметил, что это первый масштабный проект по строительству жилого комплекса в Мурманской области за последние 30 лет. "Объем инвестиций в проект составит 9 миллиардов рублей. Для его реализации девелопер получил статус резидента Арктической зоны РФ. На строительной площадке в Коле была заложения капсула времени в фундамент будущего жилого дома. В микрорайоне также разместится вся необходимая для жизни социальная и коммерческая инфраструктура. А его общая площадь превысит 90 тысяч квадратных метров", – сказал Чибис. Главной особенностью нового жилого квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкой плотностью застройки, всей необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктурой, а также современными благоустроенными дворами. Первую очередь "Кольских Огней" должны составить пять корпусов из 9-14-этажных домов, рассчитанных на проживание более чем 1,5 тысячи семей. Также девелопер планирует спроектировать образовательные учреждения, паркинг и велодорожки. Строительные материалы для проекта планируется закупать в Мурманской области. Таким образом компания сделает дополнительный вклад в развитие Кольского Заполярья. Губернатор подчеркнул, что от момента подписания соглашения с "Самолетом" до выхода на площадку прошло 8 месяцев. "Это указывает на высокую заинтересованность крупнейшего в стране застройщика работать в Мурманской области. Также это показатель эффективной и слаженной работы всех органов власти. Большой объем необходимой проектной документации был реализован очень быстро", – отметил глава региона. Со стороны регионального правительства оказывается всесторонняя поддержка, которая связана с предоставлением земельного участка и налоговых льгот. Кроме того, правительство Мурманской области взяло на себя обязательства обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру. По словам губернатора, продажа квартир в Коле начнется уже в сентябре. А всего вместе с такими крупными компаниями, как "Самолет", ТСД и GloraX, будут построены жилые микрорайоны в Мурманске и Коле общей площадью 600 тысяч квадратных метров. Соглашение о реализации проекта было подписано с правительством Мурманской области в декабре 2023 года на полях Международной выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

https://ria.ru/20240826/chibis-1968471647.html

https://ria.ru/20240809/gazifikatsiya-1965306273.html

мурманская область

кола

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, мурманская область, кола, россия, андрей чибис