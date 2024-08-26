https://ria.ru/20240826/kitaj-1968592556.html

В Китае появился институт контроля над искусственным интеллектом

В Китае появился институт контроля над искусственным интеллектом - РИА Новости, 26.08.2024

В Китае появился институт контроля над искусственным интеллектом

В Китае учрежден научно-исследовательский институт стандартизации искусственного интеллекта, в его задачи будет входить предотвращение рисков развития... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:23

2024-08-26T18:23

2024-08-26T18:23

наука

технологии

китай

пекин

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Китае учрежден научно-исследовательский институт стандартизации искусственного интеллекта, в его задачи будет входить предотвращение рисков развития технологий ИИ и его использования, передает издание Синьцзинбао. "Пекинский научно-исследовательский институт стандартизации искусственного интеллекта будет проводить исследования по стандартизации передовых технологий, связанных с ИИ, сценариев его использования и предотвращению рисков", - пишет издание в понедельник. Сообщается, что институт будет располагаться в столичной зоне технико-экономического развития в районе Ичжуан. Его открытие было приурочено к Всемирной конференции робототехники, прошедшей в Пекине на прошлой неделе. Отмечается, что задача института – гарантировать безопасность, надежность и управляемость ИИ. Для этого там будут изучать потенциальные риски ИИ, которые он несет обществу, его моральные принципы и доступ к данным. Институт также сосредоточится на разработке эталонных сценариев и отраслевых стандартов применения и продвижения продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что власти Китая проводили тестирование для крупных технологических компаний, анализируя то, как их модели ИИ отвечают на ряд чувствительных вопросов, в том числе в сфере политики, чтобы убедиться, что их технологии "воплощают основные социалистические ценности". В 2023 году Китай оформил 378 тысяч патентов, связанных с искусственным интеллектом, это на 40% больше, чем в 2022 году, сообщил ранее глава департамента стратегического планирования государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР заместитель руководителя ведомства Гэ Шу.

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

https://ria.ru/20231205/kalyaev-1913715289.html

китай

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, пекин, искусственный интеллект (ии)