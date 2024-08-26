https://ria.ru/20240826/kiev-1968438754.html

Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве

Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве - РИА Новости, 26.08.2024

Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил в своем Telegram-канале перебои с энергоснабжением в ряде районов города. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:37

2024-08-26T09:37

2024-08-26T09:37

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил в своем Telegram-канале перебои с энергоснабжением в ряде районов города. "В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением", - сообщил Кличко. "На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - написал мэр.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/kiev-1968436630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины