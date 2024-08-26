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Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/kiev-1968438754.html
Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве
Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве - РИА Новости, 26.08.2024
Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил в своем Telegram-канале перебои с энергоснабжением в ряде районов города. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:37
2024-08-26T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил в своем Telegram-канале перебои с энергоснабжением в ряде районов города. "В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением", - сообщил Кличко. "На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - написал мэр.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/kiev-1968436630.html
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в Киеве

Кличко подтвердил перебои с энергоснабжением в некоторых районах Киева

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил в своем Telegram-канале перебои с энергоснабжением в ряде районов города.
"В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением", - сообщил Кличко.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Киеве
Вчера, 09:22
"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", - написал мэр.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Вчера, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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