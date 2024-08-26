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Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах - РИА Новости, 26.08.2024
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08:25 26.08.2024 (обновлено: 09:23 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kiev-1968431246.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах
В Киеве, Одессе, Хмельницком и Харькове прогремели взрывы, сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:25
2024-08-26T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Киеве, Одессе, Хмельницком и Харькове прогремели взрывы, сообщают местные власти и СМИ.&quot;В окрестностях Киева слышны взрывы&quot;, — пишет издание &quot;Главком&quot; в Telegram-канале.Позже телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе. По его данным, взрывы также прогремели в Виннице, Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Издание "Страна.ua" информирует о взрывах в городе Хмельницкий на западе Украины, а также о повторных взрывах в Харькове, Днепропетровске, Житомире, Львове и Винницкой области.Удары по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в своем Telegram-канале.О взрывах в Одессе заявил глава военной администрации региона Олег Кипер. Как отметил в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удар пришелся по энергетическому объекту.Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта при ударе. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона."Поступили &lt;...&gt; сообщения о разрушении &lt;...&gt; объектов инфраструктуры", — написал он.Чиновник также не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.Сегодня утром украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киевской, Ивано-Франковской и Сумской областях, а также в Кропивницком Кировоградской области.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах

СМИ: в окрестностях Киева прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Киеве, Одессе, Хмельницком и Харькове прогремели взрывы, сообщают местные власти и СМИ.
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"В окрестностях Киева слышны взрывы", — пишет издание "Главком" в Telegram-канале.

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Позже телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе. По его данным, взрывы также прогремели в Виннице, Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Издание "Страна.ua" информирует о взрывах в городе Хмельницкий на западе Украины, а также о повторных взрывах в Харькове, Днепропетровске, Житомире, Львове и Винницкой области.
Удары по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.
«
"В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в своем Telegram-канале.
О взрывах в Одессе заявил глава военной администрации региона Олег Кипер. Как отметил в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удар пришелся по энергетическому объекту.
Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта при ударе. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект.
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24 августа, 08:00
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.
«
"Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", — написал он.
Чиновник также не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.
Сегодня утром украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киевской, Ивано-Франковской и Сумской областях, а также в Кропивницком Кировоградской области.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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