https://ria.ru/20240826/khryunov-1968608903.html

Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу

Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу - РИА Новости, 26.08.2024

Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу

Турнир в рамках "Кубка губернатора Вологодской области по боксу" соберет звезд мирового уровня благодаря врио губернатора региона Георгию Филимонову; многие... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:53

2024-08-26T19:53

2024-08-26T20:00

вологодская область

спорт

георгий филимонов

владимир хрюнов

вологодская область

череповец

россия

алексей панин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турнир в рамках "Кубка губернатора Вологодской области по боксу" соберет звезд мирового уровня благодаря врио губернатора региона Георгию Филимонову; многие спортсмены, приехавшие из разных стран, имеют собственную отличающуюся культуру бокса, сообщил российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов журналистам на пресс-конференции. Турнир состоится 30 августа в Ледовом дворце Череповца. Поединок за титул WBA между российским боксером Алексеем Паниным и Феликсом Валерой из Доминиканской республики станет главным событием турнира. "Жить нужно так, чтобы было что вспомнить. Я думаю, турнир, который пройдет в Череповце очень многим запомнится. Много бойцов приехало к нам в Россию, мы продолжаем жить, дружить с людьми и строить, укреплять свою многонациональную империю. Турнир, пройдет по инициативе великого государственника Георгия Филимонова, этот человек мощь, реальное будущее России, поэтому в организации турнира не было проблем", – сказал Хрюнов. Он отметил, что не знает кто победит ни в одном бою, но турнир запомнится. Он будет одним из лучших. На ринге выступят российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон, ирландцы Шон Тернер и Тони Бейтс, россияне Глеб Бакши и Эдгар Гукасян, а также американец Джиан Гарридо. По словам Хрюнова, Тони Бейтс тренировался в одно время и в одних залах с сыновьями Костей Цзю. Это часть той боксерской культуры. То есть люди не просто из разных стран, это разная боксерская культура. "Я поднабрался опыта и веса, и теперь готов снова вступить в бой", – сказал Бейтс. Его оппонент Эдгар Гукасян заявил, что готов к бою несмотря на то, что ему предложили состязание за три недели. "Нет никакой недооценке оппонента, я уважаю Тони Бейтса, но я готов выйти и сразиться. Я люблю свое дело, которым занимаюсь. Он приверженец среднего ближнего боя, будет по духу яркий и красивый бой", – сказал Гукасян. Организатором мероприятия также выступает российский боксер Александр Поветкин. Он отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов – его друг, с которым они вместе занимались боксом. "Филимонов – тот человек, который любит спорт, знает спорт и когда эта идея с турниром ему пришла, то он ее сразу одобрил. Все бои отличные, будем болеть за наших ребят. Бой Феликса Валеры и Алексея Панина будет красочным и интересным", – сказал Поветкин. Каждый из боксеров настроен решительно и серьезно подготовлен к бою. Они готовы показать свое мастерство и побороться за первенство. Также в рамках турнира пройдут матчевые встречи между вологодской сборной и командой Тверской области. Они станут отличной возможностью для спортсменов в том, чтобы показать мастерство и заявить о себе на высоком уровне.

https://ria.ru/20240813/festival-1966018565.html

https://ria.ru/20240729/proekt-1962765843.html

вологодская область

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, георгий филимонов, владимир хрюнов, вологодская область, череповец, россия, алексей панин, wba