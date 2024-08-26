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Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу - РИА Новости, 26.08.2024
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Вологодская область
 
19:53 26.08.2024 (обновлено: 20:00 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/khryunov-1968608903.html
Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу
Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу - РИА Новости, 26.08.2024
Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу
Турнир в рамках "Кубка губернатора Вологодской области по боксу" соберет звезд мирового уровня благодаря врио губернатора региона Георгию Филимонову; многие... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:53
2024-08-26T20:00
вологодская область
спорт
георгий филимонов
владимир хрюнов
вологодская область
череповец
россия
алексей панин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турнир в рамках "Кубка губернатора Вологодской области по боксу" соберет звезд мирового уровня благодаря врио губернатора региона Георгию Филимонову; многие спортсмены, приехавшие из разных стран, имеют собственную отличающуюся культуру бокса, сообщил российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов журналистам на пресс-конференции. Турнир состоится 30 августа в Ледовом дворце Череповца. Поединок за титул WBA между российским боксером Алексеем Паниным и Феликсом Валерой из Доминиканской республики станет главным событием турнира. "Жить нужно так, чтобы было что вспомнить. Я думаю, турнир, который пройдет в Череповце очень многим запомнится. Много бойцов приехало к нам в Россию, мы продолжаем жить, дружить с людьми и строить, укреплять свою многонациональную империю. Турнир, пройдет по инициативе великого государственника Георгия Филимонова, этот человек мощь, реальное будущее России, поэтому в организации турнира не было проблем", – сказал Хрюнов. Он отметил, что не знает кто победит ни в одном бою, но турнир запомнится. Он будет одним из лучших. На ринге выступят российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон, ирландцы Шон Тернер и Тони Бейтс, россияне Глеб Бакши и Эдгар Гукасян, а также американец Джиан Гарридо. По словам Хрюнова, Тони Бейтс тренировался в одно время и в одних залах с сыновьями Костей Цзю. Это часть той боксерской культуры. То есть люди не просто из разных стран, это разная боксерская культура. "Я поднабрался опыта и веса, и теперь готов снова вступить в бой", – сказал Бейтс. Его оппонент Эдгар Гукасян заявил, что готов к бою несмотря на то, что ему предложили состязание за три недели. "Нет никакой недооценке оппонента, я уважаю Тони Бейтса, но я готов выйти и сразиться. Я люблю свое дело, которым занимаюсь. Он приверженец среднего ближнего боя, будет по духу яркий и красивый бой", – сказал Гукасян. Организатором мероприятия также выступает российский боксер Александр Поветкин. Он отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов – его друг, с которым они вместе занимались боксом. "Филимонов – тот человек, который любит спорт, знает спорт и когда эта идея с турниром ему пришла, то он ее сразу одобрил. Все бои отличные, будем болеть за наших ребят. Бой Феликса Валеры и Алексея Панина будет красочным и интересным", – сказал Поветкин. Каждый из боксеров настроен решительно и серьезно подготовлен к бою. Они готовы показать свое мастерство и побороться за первенство. Также в рамках турнира пройдут матчевые встречи между вологодской сборной и командой Тверской области. Они станут отличной возможностью для спортсменов в том, чтобы показать мастерство и заявить о себе на высоком уровне.
https://ria.ru/20240813/festival-1966018565.html
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спорт, георгий филимонов, владимир хрюнов, вологодская область, череповец, россия, алексей панин, wba
Вологодская область, Спорт, Георгий Филимонов, Владимир Хрюнов, Вологодская область, Череповец, Россия, Алексей Панин, WBA

Хрюнов: мировые звезды соберутся на кубке губернатора Вологодчины по боксу

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВладимир Хрюнов
Владимир Хрюнов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Владимир Хрюнов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турнир в рамках "Кубка губернатора Вологодской области по боксу" соберет звезд мирового уровня благодаря врио губернатора региона Георгию Филимонову; многие спортсмены, приехавшие из разных стран, имеют собственную отличающуюся культуру бокса, сообщил российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов журналистам на пресс-конференции.
Турнир состоится 30 августа в Ледовом дворце Череповца. Поединок за титул WBA между российским боксером Алексеем Паниным и Феликсом Валерой из Доминиканской республики станет главным событием турнира.
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«
"Жить нужно так, чтобы было что вспомнить. Я думаю, турнир, который пройдет в Череповце очень многим запомнится. Много бойцов приехало к нам в Россию, мы продолжаем жить, дружить с людьми и строить, укреплять свою многонациональную империю. Турнир, пройдет по инициативе великого государственника Георгия Филимонова, этот человек мощь, реальное будущее России, поэтому в организации турнира не было проблем", – сказал Хрюнов.
Он отметил, что не знает кто победит ни в одном бою, но турнир запомнится. Он будет одним из лучших.
На ринге выступят российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон, ирландцы Шон Тернер и Тони Бейтс, россияне Глеб Бакши и Эдгар Гукасян, а также американец Джиан Гарридо.
По словам Хрюнова, Тони Бейтс тренировался в одно время и в одних залах с сыновьями Костей Цзю. Это часть той боксерской культуры. То есть люди не просто из разных стран, это разная боксерская культура.
"Я поднабрался опыта и веса, и теперь готов снова вступить в бой", – сказал Бейтс.
Его оппонент Эдгар Гукасян заявил, что готов к бою несмотря на то, что ему предложили состязание за три недели.
"Нет никакой недооценке оппонента, я уважаю Тони Бейтса, но я готов выйти и сразиться. Я люблю свое дело, которым занимаюсь. Он приверженец среднего ближнего боя, будет по духу яркий и красивый бой", – сказал Гукасян.
Организатором мероприятия также выступает российский боксер Александр Поветкин. Он отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов – его друг, с которым они вместе занимались боксом.
«
"Филимонов – тот человек, который любит спорт, знает спорт и когда эта идея с турниром ему пришла, то он ее сразу одобрил. Все бои отличные, будем болеть за наших ребят. Бой Феликса Валеры и Алексея Панина будет красочным и интересным", – сказал Поветкин.
Каждый из боксеров настроен решительно и серьезно подготовлен к бою. Они готовы показать свое мастерство и побороться за первенство.
Также в рамках турнира пройдут матчевые встречи между вологодской сборной и командой Тверской области. Они станут отличной возможностью для спортсменов в том, чтобы показать мастерство и заявить о себе на высоком уровне.
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Вологодская областьСпортГеоргий ФилимоновВладимир ХрюновВологодская областьЧереповецРоссияАлексей ПанинWBA
 
 
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