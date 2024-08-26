https://ria.ru/20240826/khrapach-1968532842.html

Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей

Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2024

Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей

Ущерб в рамках уголовного дела командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:03

2024-08-26T15:03

2024-08-26T15:04

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ущерб в рамках уголовного дела командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, превысил 4,6 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия", - следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем в суде. Представитель Минобороны подтвердил сумму причиненного ущерба и сообщил, что исковые требования к Храпачу они поддерживают в полном объеме.

https://ria.ru/20240826/khischeniya-1968529020.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины