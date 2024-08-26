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Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2024
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15:03 26.08.2024 (обновлено: 15:04 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/khrapach-1968532842.html
Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей
Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2024
Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей
Ущерб в рамках уголовного дела командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:03
2024-08-26T15:04
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ущерб в рамках уголовного дела командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, превысил 4,6 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия", - следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем в суде. Представитель Минобороны подтвердил сумму причиненного ущерба и сообщил, что исковые требования к Храпачу они поддерживают в полном объеме.
https://ria.ru/20240826/khischeniya-1968529020.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Ущерб по делу комбрига ВСУ Храпача составил 4,6 миллиона рублей

Ущерб Минобороны по делу комбрига ВСУ Храпача превысил 4,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ущерб в рамках уголовного дела командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, превысил 4,6 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия", - следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем в суде.
Представитель Минобороны подтвердил сумму причиненного ущерба и сообщил, что исковые требования к Храпачу они поддерживают в полном объеме.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ
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