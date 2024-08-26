https://ria.ru/20240826/khokkeisty-1968576009.html

Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России"

Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России" - РИА Новости, 26.08.2024

Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России"

Известные российские хоккеисты Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский и другие звезды спорта уже вовсю готовятся к хоккейному гала-матчу под... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:13

2024-08-26T17:13

2024-08-26T17:13

экономика

россия

спорт

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Известные российские хоккеисты Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский и другие звезды спорта уже вовсю готовятся к хоккейному гала-матчу под знаменем национального бренда "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена" - их обращение опубликовано в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".Игра пройдет в поддержку главного экспортного бренда страны, благодаря которому российскую продукцию знают и любят за рубежом."Мы хотим напомнить о важнейших ценностях: дружба, природа, "Сделано в России" – это то, что объединяет людей по всей планете... До встречи на льду! Будет жарко", – пишут хоккеисты.Российский экспортный центр использует спортивные мероприятия как площадку для продвижения международного сотрудничества и продукции "Сделано в России". Так, гости матча смогут не только насладиться праздником спорта и пообщаться с любимыми спортсменами, среди которых Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, но и оценить продукты питания и косметическую продукцию от лучших отечественных производителей.Кроме того, игра впервые объединит профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Вместе с легендами хоккея на лед выйдут представители ГК "Новотранс", ГК "Титан", компании "Балтика" и других организаций.Дружеский гала-матч "Сделано в России" входит в программу Восточного экономического форума. Матч организован Российским экспортным центром, Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, спорт, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)