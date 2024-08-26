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Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России" - РИА Новости, 26.08.2024
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17:13 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/khokkeisty-1968576009.html
Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России"
Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России" - РИА Новости, 26.08.2024
Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России"
Известные российские хоккеисты Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский и другие звезды спорта уже вовсю готовятся к хоккейному гала-матчу под... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:13
2024-08-26T17:13
экономика
россия
спорт
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Известные российские хоккеисты Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский и другие звезды спорта уже вовсю готовятся к хоккейному гала-матчу под знаменем национального бренда "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена" - их обращение опубликовано в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".Игра пройдет в поддержку главного экспортного бренда страны, благодаря которому российскую продукцию знают и любят за рубежом."Мы хотим напомнить о важнейших ценностях: дружба, природа, "Сделано в России" – это то, что объединяет людей по всей планете... До встречи на льду! Будет жарко", – пишут хоккеисты.Российский экспортный центр использует спортивные мероприятия как площадку для продвижения международного сотрудничества и продукции "Сделано в России". Так, гости матча смогут не только насладиться праздником спорта и пообщаться с любимыми спортсменами, среди которых Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, но и оценить продукты питания и косметическую продукцию от лучших отечественных производителей.Кроме того, игра впервые объединит профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Вместе с легендами хоккея на лед выйдут представители ГК "Новотранс", ГК "Титан", компании "Балтика" и других организаций.Дружеский гала-матч "Сделано в России" входит в программу Восточного экономического форума. Матч организован Российским экспортным центром, Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html
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экономика, россия, спорт, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Спорт, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Известные хоккеисты приглашают на "жаркую" игру "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Известные российские хоккеисты Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский и другие звезды спорта уже вовсю готовятся к хоккейному гала-матчу под знаменем национального бренда "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена" - их обращение опубликовано в официальном Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".
Игра пройдет в поддержку главного экспортного бренда страны, благодаря которому российскую продукцию знают и любят за рубежом.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Форум "Сделано в России" пройдет 14 октября
Вчера, 11:28
"Мы хотим напомнить о важнейших ценностях: дружба, природа, "Сделано в России" – это то, что объединяет людей по всей планете... До встречи на льду! Будет жарко", – пишут хоккеисты.
Российский экспортный центр использует спортивные мероприятия как площадку для продвижения международного сотрудничества и продукции "Сделано в России". Так, гости матча смогут не только насладиться праздником спорта и пообщаться с любимыми спортсменами, среди которых Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, но и оценить продукты питания и косметическую продукцию от лучших отечественных производителей.
Кроме того, игра впервые объединит профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Вместе с легендами хоккея на лед выйдут представители ГК "Новотранс", ГК "Титан", компании "Балтика" и других организаций.
Дружеский гала-матч "Сделано в России" входит в программу Восточного экономического форума. Матч организован Российским экспортным центром, Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче
20 августа, 11:26
 
ЭкономикаРоссияСпортБренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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