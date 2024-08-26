https://ria.ru/20240826/kharris_zelenskiy-1968419368.html
"Наотмашь": в Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского
"Наотмашь": в Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского - РИА Новости, 26.08.2024
"Наотмашь": в Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского
Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией СВО, полностью перечеркивает его... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T04:33
2024-08-26T04:33
2024-08-26T11:25
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией СВО, полностью перечеркивает его многолетнее вранье, об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.Ранее Харрис на съезде Демпартии в Чикаго заявила, что за пять дней до начала российской спецоперации встречалась с Зеленским, чтобы предупредить его о планах Москвы."Харрис на предвыборном митинге бьет Зеленского наотмашь. <…> Это заявление кандидата в президенты США (о предупреждении Зеленскому. — Прим. ред.) <…> полностью перечеркивает многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они "предполагали, но не были уверены". И потому не сообщили своим гражданам о войне", — написал депутат.По мнению Дубинского, Зеленский, зная о начале СВО, хотел выглядеть "героем", который отказался от эвакуации."Главной целью власти было не допустить выезда мужчин за границу, пока граница была открыта", — добавил депутат.Ранее журнал Time со ссылкой на источники сообщил, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской спецоперации на Украине. Зеленский, по данным издания, в ходе встречи с вице-президентом США в Мюнхене призвал Вашингтон ввести превентивные санкции против Москвы и отправить на Украину оружие. Харрис отклонила оба предложения.
https://ria.ru/20240824/shtab-1968281326.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, камала харрис, александр дубинский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Александр Дубинский
"Наотмашь": в Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского
Дубинский: Харрис разоблачила ложь Зеленского об отсутствии данных о начале СВО
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией СВО, полностью перечеркивает его многолетнее вранье, об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
Ранее Харрис на съезде Демпартии в Чикаго заявила
, что за пять дней до начала российской спецоперации встречалась с Зеленским, чтобы предупредить его о планах Москвы
.
"Харрис на предвыборном митинге бьет Зеленского наотмашь. <…> Это заявление кандидата в президенты США (о предупреждении Зеленскому. — Прим. ред.) <…> полностью перечеркивает многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они "предполагали, но не были уверены". И потому не сообщили своим гражданам о войне", — написал депутат.
По мнению Дубинского, Зеленский, зная о начале СВО, хотел выглядеть "героем", который отказался от эвакуации.
"Главной целью власти было не допустить выезда мужчин за границу, пока граница была открыта", — добавил депутат.
Ранее журнал Time
со ссылкой на источники сообщил, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской спецоперации на Украине. Зеленский, по данным издания, в ходе встречи с вице-президентом США в Мюнхене
призвал Вашингтон
ввести превентивные санкции против Москвы
и отправить на Украину оружие. Харрис отклонила оба предложения.