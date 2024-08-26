Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии
Шор: Боля может участвовать в выборах президента Молдавии как кандидат от партии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, сохраняя при этом поддержку блока и несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах, заявил РИА Новости заявил лидер блока "Победа", член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор.
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"Кандидат может участвовать не от блока, а от партии. Может как независимый, при поддержке блока. В любом случае, наш кандидат будет участвовать. Мы уверены в его победе и будем за это биться до конца", - сказал Шор агентству на полях международного форума врачей "Здоровая Евразия", организатором которого выступила АНО "Евразия".
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Он добавил, что в блоке ожидают дальнейшего противодействия кандидату от блока "Победа".
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"Это беспредельщики. Мы ожидаем любых (шагов - ред.)", - подчеркнул Шор.
Ранее один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер заявила РИА Новости, что блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей.
Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.