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Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024
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10:12 26.08.2024 (обновлено: 10:17 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kandidat-1968448555.html
Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии
Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024
Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:12
2024-08-26T10:17
в мире
кишинев
илан шор
василий боля
марина таубер
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, сохраняя при этом поддержку блока и несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах, заявил РИА Новости заявил лидер блока "Победа", член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор. "Кандидат может участвовать не от блока, а от партии. Может как независимый, при поддержке блока. В любом случае, наш кандидат будет участвовать. Мы уверены в его победе и будем за это биться до конца", - сказал Шор агентству на полях международного форума врачей "Здоровая Евразия", организатором которого выступила АНО "Евразия". Он добавил, что в блоке ожидают дальнейшего противодействия кандидату от блока "Победа". "Это беспредельщики. Мы ожидаем любых (шагов - ред.)", - подчеркнул Шор. Ранее один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер заявила РИА Новости, что блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей. Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html
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в мире, кишинев, илан шор, василий боля, марина таубер
В мире, Кишинев, Илан Шор, Василий Боля, Марина Таубер
Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии

Шор: Боля может участвовать в выборах президента Молдавии как кандидат от партии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, сохраняя при этом поддержку блока и несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах, заявил РИА Новости заявил лидер блока "Победа", член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор.
«
"Кандидат может участвовать не от блока, а от партии. Может как независимый, при поддержке блока. В любом случае, наш кандидат будет участвовать. Мы уверены в его победе и будем за это биться до конца", - сказал Шор агентству на полях международного форума врачей "Здоровая Евразия", организатором которого выступила АНО "Евразия".
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Он добавил, что в блоке ожидают дальнейшего противодействия кандидату от блока "Победа".
«
"Это беспредельщики. Мы ожидаем любых (шагов - ред.)", - подчеркнул Шор.
Ранее один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер заявила РИА Новости, что блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей.
Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
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В миреКишиневИлан ШорВасилий БоляМарина Таубер
 
 
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