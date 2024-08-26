https://ria.ru/20240826/kandidat-1968448555.html

Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии

Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии - РИА Новости, 26.08.2024

Шор раскрыл, как Боля может участвовать в президентской гонке в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:12

2024-08-26T10:12

2024-08-26T10:17

в мире

кишинев

илан шор

василий боля

марина таубер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или от партии, сохраняя при этом поддержку блока и несмотря на запрет политсиле участвовать в выборах, заявил РИА Новости заявил лидер блока "Победа", член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор. "Кандидат может участвовать не от блока, а от партии. Может как независимый, при поддержке блока. В любом случае, наш кандидат будет участвовать. Мы уверены в его победе и будем за это биться до конца", - сказал Шор агентству на полях международного форума врачей "Здоровая Евразия", организатором которого выступила АНО "Евразия". Он добавил, что в блоке ожидают дальнейшего противодействия кандидату от блока "Победа". "Это беспредельщики. Мы ожидаем любых (шагов - ред.)", - подчеркнул Шор. Ранее один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер заявила РИА Новости, что блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей. Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.

https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html

https://ria.ru/20240825/moldavija-1968354753.html

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, илан шор, василий боля, марина таубер