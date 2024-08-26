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Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом - РИА Новости, 26.08.2024
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19:34 26.08.2024 (обновлено: 19:51 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/kaliningrad-1968606727.html
Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом
Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом - РИА Новости, 26.08.2024
Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом
Водитель грузовика получил почти пять лет колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:34
2024-08-26T19:51
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика получил почти пять лет колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что в декабре 2023 года 56-летний водитель Ш., управляя автомобилем Man на автодороге под Калининградом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, в результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте, а четырехлетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье, получила телесные повреждения и была госпитализирована. "Действия Ш. судом квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц… Приговором Черняховского городского суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд взыскал с собственника самосвала ООО "Т." компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере одного миллиона рублей, а также три миллиона рублей в пользу братьев погибших женщин. "Приговор не вступил в законную силу.. .В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и пояснил, что не нарушал ни скоростной режим, ни разметку. На улице шел дождь со снегом, дорога была мокрая, дорожное покрытие повреждено, имелась колея", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240826/novosibirsk-1968432662.html
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происшествия, авто, калининград, россия, chevrolet
Происшествия, Авто, Калининград, Россия, Chevrolet
Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом

Водитель грузовика получил пять лет за ДТП с двумя погибшими под Калининградом

© Прокуратура Калининградской области/TelegramВ Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП
В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Прокуратура Калининградской области/Telegram
В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика получил почти пять лет колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в декабре 2023 года 56-летний водитель Ш., управляя автомобилем Man на автодороге под Калининградом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, в результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте, а четырехлетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье, получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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«
"Действия Ш. судом квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц… Приговором Черняховского городского суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд взыскал с собственника самосвала ООО "Т." компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере одного миллиона рублей, а также три миллиона рублей в пользу братьев погибших женщин.
«
"Приговор не вступил в законную силу.. .В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и пояснил, что не нарушал ни скоростной режим, ни разметку. На улице шел дождь со снегом, дорога была мокрая, дорожное покрытие повреждено, имелась колея", - добавили в пресс-службе.
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