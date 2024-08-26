Водителю грузовика вынесли приговор за смертельное ДТП под Калининградом
Водитель грузовика получил пять лет за ДТП с двумя погибшими под Калининградом
© Прокуратура Калининградской области/TelegramВ Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП
В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Водитель грузовика получил почти пять лет колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в декабре 2023 года 56-летний водитель Ш., управляя автомобилем Man на автодороге под Калининградом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, в результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте, а четырехлетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье, получила телесные повреждения и была госпитализирована.
«
"Действия Ш. судом квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц… Приговором Черняховского городского суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд взыскал с собственника самосвала ООО "Т." компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере одного миллиона рублей, а также три миллиона рублей в пользу братьев погибших женщин.
«
"Приговор не вступил в законную силу.. .В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и пояснил, что не нарушал ни скоростной режим, ни разметку. На улице шел дождь со снегом, дорога была мокрая, дорожное покрытие повреждено, имелась колея", - добавили в пресс-службе.
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка
25 августа, 22:06