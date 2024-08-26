https://ria.ru/20240826/kadry-1968483796.html

Появились кадры последствий атаки дронов на дом в Саратове

Появились кадры последствий атаки дронов на дом в Саратове - РИА Новости, 26.08.2024

Появились кадры последствий атаки дронов на дом в Саратове

Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на жилой дом в Саратове. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:24

2024-08-26T12:24

2024-08-26T12:24

происшествия

саратов

саратовская область

россия

украина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на жилой дом в Саратове.На кадрах видны разрушенная часть фасада здания и разбитые окна.В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html

саратов

саратовская область

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Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом 2024-08-26T12:24 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, украина