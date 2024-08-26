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В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ - РИА Новости, 26.08.2024
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10:03 26.08.2024 (обновлено: 10:13 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/jaroslavl-1968443252.html
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ - РИА Новости, 26.08.2024
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:03
2024-08-26T10:13
ярославль
россия
ярославская область
михаил евраев
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев.По словам губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html
ярославль
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ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, происшествия
Ярославль, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, Происшествия
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ

Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
"На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев.
По словам губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.
Беспилотник самолетного типа, который подавили средствами РЭБ на подлете к заводу Славнефть-ЯНОС в Ярославле - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон
29 января, 11:27
 
ЯрославльРоссияЯрославская областьМихаил ЕвраевПроисшествия
 
 
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