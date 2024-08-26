https://ria.ru/20240826/jaroslavl-1968443252.html

В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ

В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ - РИА Новости, 26.08.2024

В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ

Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:03

2024-08-26T10:03

2024-08-26T10:13

ярославль

россия

ярославская область

михаил евраев

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев.По словам губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html

ярославль

россия

ярославская область

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Дарья Буймова

ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, происшествия