https://ria.ru/20240826/jaroslavl-1968443252.html
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ - РИА Новости, 26.08.2024
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:03
2024-08-26T10:03
2024-08-26T10:13
ярославль
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ярославская область
михаил евраев
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дрон, уничтоженный на подлете к Ярославлю, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев.По словам губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Ярославской областями.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, происшествия
Ярославль, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, Происшествия
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле