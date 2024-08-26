В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"
Министр нацбезопасности Израиля призвал к полномасштабной войне с "Хезболлой"
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а начать полномасштабную войну с шиитским ливанским движением "Хезболлах".
"Израиль не должен довольствоваться одной успешной превентивной атакой, мы должны начать решительную войну против "Хезболлах", которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой", - пишет политик в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Х.
По словам Бен-Гвира, министр обороны проводит "разрушительную для государства политику", как в борьбе с палестинским движением ХАМАС, так и с "Хезболлах", в то время, как нужно действовать решительно.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.