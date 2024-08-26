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В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 26.08.2024
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12:50 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/izrail-1968492729.html
В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"
В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 26.08.2024
В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:50
2024-08-26T12:50
в мире
израиль
голанские высоты
бейрут
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а начать полномасштабную войну с шиитским ливанским движением "Хезболлах". "Израиль не должен довольствоваться одной успешной превентивной атакой, мы должны начать решительную войну против "Хезболлах", которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой", - пишет политик в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Х. По словам Бен-Гвира, министр обороны проводит "разрушительную для государства политику", как в борьбе с палестинским движением ХАМАС, так и с "Хезболлах", в то время, как нужно действовать решительно. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
израиль
голанские высоты
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в мире, израиль, голанские высоты, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"

Министр нацбезопасности Израиля призвал к полномасштабной войне с "Хезболлой"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а начать полномасштабную войну с шиитским ливанским движением "Хезболлах".
"Израиль не должен довольствоваться одной успешной превентивной атакой, мы должны начать решительную войну против "Хезболлах", которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой", - пишет политик в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Х.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
25 августа, 10:49
По словам Бен-Гвира, министр обороны проводит "разрушительную для государства политику", как в борьбе с палестинским движением ХАМАС, так и с "Хезболлах", в то время, как нужно действовать решительно.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
25 августа, 10:49
 
В миреИзраильГоланские высотыБейрутБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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