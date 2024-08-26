https://ria.ru/20240826/izrail-1968492729.html

В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"

В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 26.08.2024

В Израиле призвали начать полномасштабную войну с "Хезболлой"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:50

2024-08-26T12:50

2024-08-26T12:50

в мире

израиль

голанские высоты

бейрут

биньямин нетаньяху

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта не ограничиваться одной удачной превентивной атакой, а начать полномасштабную войну с шиитским ливанским движением "Хезболлах". "Израиль не должен довольствоваться одной успешной превентивной атакой, мы должны начать решительную войну против "Хезболлах", которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой", - пишет политик в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Х. По словам Бен-Гвира, министр обороны проводит "разрушительную для государства политику", как в борьбе с палестинским движением ХАМАС, так и с "Хезболлах", в то время, как нужно действовать решительно. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html

израиль

голанские высоты

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, голанские высоты, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году