https://ria.ru/20240826/ivano-frankovsk-1968437827.html
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье
Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:31
2024-08-26T09:31
2024-08-26T09:33
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938374430_0:295:3072:2022_1920x0_80_0_0_94eeff6535d97f4e87e62b240b553a87.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ивано-Франковск - продолжение прилетов. Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света", - сообщил Лебедев.Источники сопротивления сообщают, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами, видно, как поднимается черный дым.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской, области.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
ивано-франковск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938374430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84b74282904ce1b180492954677b40a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, В мире
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье
Подполье: почти весь Ивано-Франковск остался без света, часть города перекрыта