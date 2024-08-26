https://ria.ru/20240826/ivano-frankovsk-1968437827.html

Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье

Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024

Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье

Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:31

2024-08-26T09:31

2024-08-26T09:33

специальная военная операция на украине

ивано-франковск

в мире

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ивано-Франковск - продолжение прилетов. Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света", - сообщил Лебедев.Источники сопротивления сообщают, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами, видно, как поднимается черный дым.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской, области.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

ивано-франковск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ивано-франковск, в мире