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Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 26.08.2024 (обновлено: 09:33 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ivano-frankovsk-1968437827.html
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье
Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:31
2024-08-26T09:33
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
в мире
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Ивано-Франковск - продолжение прилетов. Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света", - сообщил Лебедев.Источники сопротивления сообщают, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами, видно, как поднимается черный дым.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской, области.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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ивано-франковск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, В мире
Почти весь Ивано-Франковск остался без света, сообщило подполье

Подполье: почти весь Ивано-Франковск остался без света, часть города перекрыта

© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Почти весь Ивано-Франковск на Украине оказался без света, часть города перекрыта военными, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ивано-Франковск - продолжение прилетов. Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света", - сообщил Лебедев.
Дым на месте удара на территории Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине
Вчера, 09:26
Источники сопротивления сообщают, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами, видно, как поднимается черный дым.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской, области.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
25 августа, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскВ мире
 
 
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