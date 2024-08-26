https://ria.ru/20240826/ipoteka-1968492439.html

В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки

В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки - РИА Новости, 26.08.2024

В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки

В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:50

2024-08-26T12:50

2024-08-26T15:38

экономика

ипотека

россия

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова приводит "Парламентская газета"."Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах", — цитирует политика издание.Аксаков также подчеркнул, что новые варианты льготной ипотеки должны быть разработаны так, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно, поскольку это приводит к неконтролируемому спросу и перегреву рынка.В России 1 июля завершена массовая льготная ипотека на новостройки под восемь процентов. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года введено правило "одна льготная ипотека на человека", а летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки".

https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965085913.html

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экономика, ипотека, россия, анатолий аксаков, госдума рф