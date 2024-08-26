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В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки - РИА Новости, 26.08.2024
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12:50 26.08.2024 (обновлено: 15:38 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ipoteka-1968492439.html
В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки
В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки - РИА Новости, 26.08.2024
В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки
В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:50
2024-08-26T15:38
экономика
ипотека
россия
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова приводит "Парламентская газета"."Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах", — цитирует политика издание.Аксаков также подчеркнул, что новые варианты льготной ипотеки должны быть разработаны так, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно, поскольку это приводит к неконтролируемому спросу и перегреву рынка.В России 1 июля завершена массовая льготная ипотека на новостройки под восемь процентов. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года введено правило "одна льготная ипотека на человека", а летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки".
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экономика, ипотека, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Ипотека, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки

Аксаков: в России могут появиться четыре новых вида льготной ипотеки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова приводит "Парламентская газета".
«
"Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах", — цитирует политика издание.
Аксаков также подчеркнул, что новые варианты льготной ипотеки должны быть разработаны так, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно, поскольку это приводит к неконтролируемому спросу и перегреву рынка.
В России 1 июля завершена массовая льготная ипотека на новостройки под восемь процентов. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года введено правило "одна льготная ипотека на человека", а летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки".
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ЭкономикаИпотекаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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