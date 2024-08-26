https://ria.ru/20240826/interpol-1968555585.html

Интерпол десять месяцев изучал доводы России для объявления Гунько в розыск

Интерпол десять месяцев изучал доводы России для объявления Гунько в розыск - РИА Новости, 26.08.2024

Интерпол десять месяцев изучал доводы России для объявления Гунько в розыск

Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть доводы России и внести в свои розыскные учеты украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:14

2024-08-26T16:14

2024-08-26T16:14

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть доводы России и внести в свои розыскные учеты украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), сообщили в пресс-центре МВД России. "Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в розыскные учеты организации участника указанного выше военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения", - сообщили в ведомстве. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.

https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html

https://ria.ru/20240826/gunko-1968551199.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, канада, германия, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, интерпол, генеральная прокуратура рф