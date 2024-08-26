Интерпол десять месяцев изучал доводы России для объявления Гунько в розыск
МВД России: Интерпол 10 месяцев потратил на то, чтобы объявить Гунько в розыск
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть доводы России и внести в свои розыскные учеты украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки), сообщили в пресс-центре МВД России.
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"Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в розыскные учеты организации участника указанного выше военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения", - сообщили в ведомстве.
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Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
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