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В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/himars-1968420954.html
В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS
В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.08.2024
В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:11
2024-08-26T05:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные украинской армией из РСЗО М142 HIMARS по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS", - сообщили в оборонном ведомстве. В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения украинской армии, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.
https://ria.ru/20240825/pvo-1968347566.html
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херсонская область , в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS

"Бук-М2" группировки войск "Днепр" сбил в Херсонской области две ракеты HIMARS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные украинской армией из РСЗО М142 HIMARS по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
25 августа, 13:15
В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения украинской армии, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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