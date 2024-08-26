В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS
"Бук-М2" группировки войск "Днепр" сбил в Херсонской области две ракеты HIMARS
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные украинской армией из РСЗО М142 HIMARS по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения украинской армии, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.