https://ria.ru/20240826/himars-1968420954.html

В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS

В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS - РИА Новости, 26.08.2024

В Херсонской области сбили две ракеты HIMARS

Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:11

2024-08-26T05:11

2024-08-26T05:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

ГЕНИЧЕСК, 26 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" соединения противовоздушной обороны (ПВО) из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил две реактивные ракеты, выпущенные украинской армией из РСЗО М142 HIMARS по мирному населению левобережья Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства по прикрытию подразделений и мирных населенных пунктов от действий средств воздушного нападения ВСУ дежурными расчетами ПВО были обнаружены движущиеся в направлении наших войск воздушные цели. Командованием зенитного ракетного дивизиона незамедлительно было принято решение об уничтожении целей. Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил на безопасном удалении две реактивные ракеты, выпущенные из установки HIMARS", - сообщили в оборонном ведомстве. В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население от действий средств воздушного нападения украинской армии, а также важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.

https://ria.ru/20240825/pvo-1968347566.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , в мире, россия, вооруженные силы украины