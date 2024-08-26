В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе после воздушной тревоги
© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"В Харькове слышны звуки взрывов", - написал Терехов.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
25 августа, 22:40