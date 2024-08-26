К розыску нациста Гунько подключились 15 стран
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран — членов Интерпола
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России.
"В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов Организации уже подключились к его розыску", - сообщили в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
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