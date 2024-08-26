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К розыску нациста Гунько подключились 15 стран - РИА Новости, 26.08.2024
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15:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/gunko-1968551199.html
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран - РИА Новости, 26.08.2024
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран
К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:54
2024-08-26T15:54
в мире
россия
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
ярослав хунка
генеральная прокуратура рф
интерпол
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России. "В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов Организации уже подключились к его розыску", - сообщили в ведомстве. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954682252.html
https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html
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в мире, россия, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, генеральная прокуратура рф, интерпол
В мире, Россия, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол
К розыску нациста Гунько подключились 15 стран

К розыску нациста Гунько подключились 15 стран — членов Интерпола

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько)
Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России.
"В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов Организации уже подключились к его розыску", - сообщили в ведомстве.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Бастрыкин рассказал о преступлениях украинского нациста Гунько
22 июня, 10:39
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
18 августа, 18:44
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости в июне, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
США равняют себя с нацистами "Азова"*, заявил Косачев
11 июня, 11:07
 
В миреРоссияКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаГенеральная прокуратура РФИнтерпол
 
 
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