https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html
США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт
США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2024
США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт
Соединённые Штаты через свою агентуру и НПО попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:45
2024-08-26T12:45
2024-08-26T12:45
в мире
грузия
россия
северный кавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754622491_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dc9dd9bcddd48c54a2e71d040d5e9f4b.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты через свою агентуру и НПО попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "Практика последнего года показывает, что США всячески поддерживают через свою агентуру антиправительственные движения, протестные акции с участием представителей местного НПО сектора", - сказал он. Эксперт отметил, что это связано с тем, что Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, ориентированную на войну против России, на превращение Грузии в плацдарм для нового антироссийского фронта. Тем не менее Мендкович добавил, что проводившиеся ранее опросы показывали хорошие шансы "Грузинской мечты", поэтому исключать их победы нельзя, подчеркнув, что битва будет жёсткой. Однако эксперт рассказал, что в случае победы на выборах грузинской оппозиции, в регионе Северного Кавказа может увеличиться уровень терроризма. "У грузинской оппозиции существуют планы возвращения ситуации к временам, когда Панкисское ущелье было базой террористов. То есть, использование Грузии как базы для создания новых террористических центров, действующих для дестабилизации Северного Кавказа, заброс террористических групп для совершения диверсий, терактов, в этом направлении будет вести работу прозападное правительство, если оно придёт на смену "Грузинской мечте"", - заключил он. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html
грузия
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754622491_8:0:1172:873_1920x0_80_0_0_ebaf7631ac8a9e3012d3c8e9ec65038c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, северный кавказ
В мире, Грузия, Россия, Северный Кавказ
США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт
Мендкович: США хотят повлиять на выборы в Грузии для дестабилизации у границ РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты через свою агентуру и НПО попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Практика последнего года показывает, что США всячески поддерживают через свою агентуру антиправительственные движения, протестные акции с участием представителей местного НПО сектора", - сказал он.
Эксперт отметил, что это связано с тем, что Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, ориентированную на войну против России, на превращение Грузии в плацдарм для нового антироссийского фронта.
Тем не менее Мендкович добавил, что проводившиеся ранее опросы показывали хорошие шансы "Грузинской мечты", поэтому исключать их победы нельзя, подчеркнув, что битва будет жёсткой.
Однако эксперт рассказал, что в случае победы на выборах грузинской оппозиции, в регионе Северного Кавказа может увеличиться уровень терроризма.
"У грузинской оппозиции существуют планы возвращения ситуации к временам, когда Панкисское ущелье было базой террористов. То есть, использование Грузии как базы для создания новых террористических центров, действующих для дестабилизации Северного Кавказа, заброс террористических групп для совершения диверсий, терактов, в этом направлении будет вести работу прозападное правительство, если оно придёт на смену "Грузинской мечте"", - заключил он.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.