https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html

США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт

США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2024

США попытаются повлиять на выборы в Грузии, считает эксперт

Соединённые Штаты через свою агентуру и НПО попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:45

2024-08-26T12:45

2024-08-26T12:45

в мире

грузия

россия

северный кавказ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754622491_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dc9dd9bcddd48c54a2e71d040d5e9f4b.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты через свою агентуру и НПО попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "Практика последнего года показывает, что США всячески поддерживают через свою агентуру антиправительственные движения, протестные акции с участием представителей местного НПО сектора", - сказал он. Эксперт отметил, что это связано с тем, что Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, ориентированную на войну против России, на превращение Грузии в плацдарм для нового антироссийского фронта. Тем не менее Мендкович добавил, что проводившиеся ранее опросы показывали хорошие шансы "Грузинской мечты", поэтому исключать их победы нельзя, подчеркнув, что битва будет жёсткой. Однако эксперт рассказал, что в случае победы на выборах грузинской оппозиции, в регионе Северного Кавказа может увеличиться уровень терроризма. "У грузинской оппозиции существуют планы возвращения ситуации к временам, когда Панкисское ущелье было базой террористов. То есть, использование Грузии как базы для создания новых террористических центров, действующих для дестабилизации Северного Кавказа, заброс террористических групп для совершения диверсий, терактов, в этом направлении будет вести работу прозападное правительство, если оно придёт на смену "Грузинской мечте"", - заключил он. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html

грузия

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, северный кавказ