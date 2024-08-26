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На улице в центре Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 26.08.2024
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10:13 26.08.2024 (обновлено: 10:22 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html
На улице в центре Москвы произошел провал грунта
На улице в центре Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 26.08.2024
На улице в центре Москвы произошел провал грунта
Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено, сообщает в понедельник Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:13
2024-08-26T10:22
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено, сообщает в понедельник Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. "️В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома пять ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС и работают городские службы. Как позже сообщили РИА Новости в префектуре ЦАО, участок огорожен, к ремонтным работам приступят в ближайшее время.
https://ria.ru/20240825/dvizhenie-1968370459.html
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, цао
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, ЦАО
На улице в центре Москвы произошел провал грунта

Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено

© Кадр видео из соцсетейМесто провала грунта на Большой Никитской в Москве
Место провала грунта на Большой Никитской в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место провала грунта на Большой Никитской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено, сообщает в понедельник Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
"️В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома пять ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)", - говорится в сообщении.
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