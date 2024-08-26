https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html

На улице в центре Москвы произошел провал грунта

На улице в центре Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 26.08.2024

На улице в центре Москвы произошел провал грунта

Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено, сообщает в понедельник Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:13

2024-08-26T10:13

2024-08-26T10:22

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

цао

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Провал грунта произошел на улице в центре Москвы, движение ограничено, сообщает в понедельник Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. "️В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома пять ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС и работают городские службы. Как позже сообщили РИА Новости в префектуре ЦАО, участок огорожен, к ремонтным работам приступят в ближайшее время.

https://ria.ru/20240825/dvizhenie-1968370459.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, цао