https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг" - РИА Новости, 26.08.2024
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:11
2024-08-26T09:11
2024-08-26T09:19
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россия
госуслуги
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в кабмине РФ."С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Уточняется, что решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.В кабмине напомнили, что возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг впервые появилась в 2022 году, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании."С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте", - добавили в правительстве РФ.
https://ria.ru/20240730/servis-1962908657.html
https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960494791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госуслуги
Общество, Россия, Госуслуги
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Подключение к электросетям через портал "Госуслуг" станет доступным в 2026 году
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили
в кабмине РФ.
"С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Уточняется, что решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.
В кабмине напомнили, что возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг впервые появилась в 2022 году, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании.
"С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте", - добавили в правительстве РФ.