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Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг" - РИА Новости, 26.08.2024
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09:11 26.08.2024 (обновлено: 09:19 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг" - РИА Новости, 26.08.2024
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:11
2024-08-26T09:19
общество
россия
госуслуги
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в кабмине РФ."С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Уточняется, что решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.В кабмине напомнили, что возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг впервые появилась в 2022 году, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании."С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте", - добавили в правительстве РФ.
https://ria.ru/20240730/servis-1962908657.html
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общество, россия, госуслуги
Общество, Россия, Госуслуги
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"

Подключение к электросетям через портал "Госуслуг" станет доступным в 2026 году

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в кабмине РФ.
"С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
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Уточняется, что решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.
В кабмине напомнили, что возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг впервые появилась в 2022 году, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании.
"С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте", - добавили в правительстве РФ.
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