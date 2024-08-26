https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html

Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"

Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг" - РИА Новости, 26.08.2024

Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"

Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:11

2024-08-26T09:11

2024-08-26T09:19

общество

россия

госуслуги

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года, сообщили в кабмине РФ."С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Уточняется, что решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется как граждан, строящих дачные или жилые дома, так и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.В кабмине напомнили, что возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг впервые появилась в 2022 году, но распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании."С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации. При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте", - добавили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20240730/servis-1962908657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госуслуги