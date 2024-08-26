https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html
В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах
В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах - РИА Новости, 26.08.2024
В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах
С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:19
2024-08-26T02:19
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев."Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД", — сообщил Федяев. Он отметил, что теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с ГИБДД.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер.Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.
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россия, владимир путин, гибдд мвд рф, госдума рф, общество, авто
Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Общество, Авто
В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах
Депутат Федяев: с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД", — сообщил Федяев.
Он отметил, что теперь решения об установке камер ГИБДД
могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с ГИБДД.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал закон о правилах размещения дорожных камер.
Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.
Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.