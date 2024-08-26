https://ria.ru/20240826/goroda-1968616213.html
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ - РИА Новости, 26.08.2024
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ
Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:49
2024-08-26T20:49
2024-08-26T20:51
оренбургская область
оренбургская область
общество
медногорск
новотроицк
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
заречная
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573777878_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_d62b9d116bb43d8ac47a3fa8bbf6a21a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, написал в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, из пяти заявленных оренбургских проектов четыре признаны победителями. Кувандык, Медногорск, Новотроицк и Орск получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда". В Кувандыке благоустроят парк имени Федорова, его площадь – порядка девяти гектаров. Территория станет центральным городским парком культуры и отдыха. В Медногорске обновят площадь Ленина и прилегающую улицу Советскую. В Новотроицке также благоустроят городскую площадь перед администрацией города, которая фактически соединяет три района. В Орске реализуют проект по обновлению сквера Пушкина в Старом городе. Он станет частью единого туристического маршрута с садом Шевченко и сквером имени Богдана Хмельницкого, пояснил глава региона. Он напомнил, что с 2019 по 2023 год в конкурсе победили 15 оренбургских проектов. Сейчас идет реализация прошлогодних победителей – парка "Заречный" в Абдулино и набережной городского пруда в Ясном. Это стало возможным благодаря интересу жителей к голосованию. Цифры вовлечения растут с каждым годом. В 2021 году в голосовании участвовали 177 тысяч оренбуржцев, в 2022 – уже 224 тысячи, в 2023 приняли участие 249 тысяч, в 2024 году – 276,5 тысячи человек. Правила голосования неизменны с начала реализации федерального проекта. Каждую весну жители выбирают объекты благоустройства на будущий год. Летом и осенью администрации муниципалитетов готовят все необходимые документы, проводят торги по определению подрядчика, который следующей весной с началом строительного сезона приступает к работе на объекте. "Получить высокую оценку достигнутых результатов на всероссийском уровне позволила слаженная работа региональной команды. Создание комфортных пространств для отдыха оренбуржцев – одно из приоритетных направлений нашей работы. За годы действия федерального проекта в Оренбуржье обустроено 379 современных площадок. Новую жизнь получили парки, набережные, городские площади и дворовые территории. В этом году будет благоустроено еще 14 объектов", – сказал Паслер. Кроме голосования, на платформе в региональном Минстрое и муниципалитетах проводятся личные приемы граждан по вопросам благоустройства городской среды. Большое внимание уделяется взаимодействию с жителями, оперативной отработке запросов и обращений в социальных сетях, на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", а также проведению опросов на портале "Активный гражданин", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html
https://ria.ru/20240826/pasler-1968577263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, общество, медногорск, новотроицк, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), заречная, богдан хмельницкий
Оренбургская область, Оренбургская область, Общество, Медногорск, Новотроицк, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Заречная, Богдан Хмельницкий
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, написал в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, из пяти заявленных оренбургских проектов четыре признаны победителями. Кувандык, Медногорск
, Новотроицк
и Орск
получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда".
В Кувандыке
благоустроят парк имени Федорова, его площадь – порядка девяти гектаров. Территория станет центральным городским парком культуры и отдыха. В Медногорске обновят площадь Ленина и прилегающую улицу Советскую
. В Новотроицке также благоустроят городскую площадь перед администрацией города, которая фактически соединяет три района. В Орске реализуют проект по обновлению сквера Пушкина
в Старом городе. Он станет частью единого туристического маршрута с садом Шевченко и сквером имени Богдана Хмельницкого
, пояснил глава региона.
Он напомнил, что с 2019 по 2023 год в конкурсе победили 15 оренбургских проектов. Сейчас идет реализация прошлогодних победителей – парка "Заречный
" в Абдулино
и набережной городского пруда в Ясном.
Это стало возможным благодаря интересу жителей к голосованию. Цифры вовлечения растут с каждым годом. В 2021 году в голосовании участвовали 177 тысяч оренбуржцев, в 2022 – уже 224 тысячи, в 2023 приняли участие 249 тысяч, в 2024 году – 276,5 тысячи человек.
Правила голосования неизменны с начала реализации федерального проекта. Каждую весну жители выбирают объекты благоустройства на будущий год. Летом и осенью администрации муниципалитетов готовят все необходимые документы, проводят торги по определению подрядчика, который следующей весной с началом строительного сезона приступает к работе на объекте.
«
"Получить высокую оценку достигнутых результатов на всероссийском уровне позволила слаженная работа региональной команды. Создание комфортных пространств для отдыха оренбуржцев – одно из приоритетных направлений нашей работы. За годы действия федерального проекта в Оренбуржье обустроено 379 современных площадок. Новую жизнь получили парки, набережные, городские площади и дворовые территории. В этом году будет благоустроено еще 14 объектов", – сказал Паслер.
Кроме голосования, на платформе в региональном Минстрое и муниципалитетах проводятся личные приемы граждан по вопросам благоустройства городской среды. Большое внимание уделяется взаимодействию с жителями, оперативной отработке запросов и обращений в социальных сетях, на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", а также проведению опросов на портале "Активный гражданин", добавили в пресс-службе.