Рейтинг@Mail.ru
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
20:49 26.08.2024 (обновлено: 20:51 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/goroda-1968616213.html
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ - РИА Новости, 26.08.2024
Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ
Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:49
2024-08-26T20:51
оренбургская область
оренбургская область
общество
медногорск
новотроицк
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
заречная
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573777878_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_d62b9d116bb43d8ac47a3fa8bbf6a21a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, написал в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, из пяти заявленных оренбургских проектов четыре признаны победителями. Кувандык, Медногорск, Новотроицк и Орск получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда". В Кувандыке благоустроят парк имени Федорова, его площадь – порядка девяти гектаров. Территория станет центральным городским парком культуры и отдыха. В Медногорске обновят площадь Ленина и прилегающую улицу Советскую. В Новотроицке также благоустроят городскую площадь перед администрацией города, которая фактически соединяет три района. В Орске реализуют проект по обновлению сквера Пушкина в Старом городе. Он станет частью единого туристического маршрута с садом Шевченко и сквером имени Богдана Хмельницкого, пояснил глава региона. Он напомнил, что с 2019 по 2023 год в конкурсе победили 15 оренбургских проектов. Сейчас идет реализация прошлогодних победителей – парка "Заречный" в Абдулино и набережной городского пруда в Ясном. Это стало возможным благодаря интересу жителей к голосованию. Цифры вовлечения растут с каждым годом. В 2021 году в голосовании участвовали 177 тысяч оренбуржцев, в 2022 – уже 224 тысячи, в 2023 приняли участие 249 тысяч, в 2024 году – 276,5 тысячи человек. Правила голосования неизменны с начала реализации федерального проекта. Каждую весну жители выбирают объекты благоустройства на будущий год. Летом и осенью администрации муниципалитетов готовят все необходимые документы, проводят торги по определению подрядчика, который следующей весной с началом строительного сезона приступает к работе на объекте. "Получить высокую оценку достигнутых результатов на всероссийском уровне позволила слаженная работа региональной команды. Создание комфортных пространств для отдыха оренбуржцев – одно из приоритетных направлений нашей работы. За годы действия федерального проекта в Оренбуржье обустроено 379 современных площадок. Новую жизнь получили парки, набережные, городские площади и дворовые территории. В этом году будет благоустроено еще 14 объектов", – сказал Паслер. Кроме голосования, на платформе в региональном Минстрое и муниципалитетах проводятся личные приемы граждан по вопросам благоустройства городской среды. Большое внимание уделяется взаимодействию с жителями, оперативной отработке запросов и обращений в социальных сетях, на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", а также проведению опросов на портале "Активный гражданин", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html
https://ria.ru/20240826/pasler-1968577263.html
оренбургская область
медногорск
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573777878_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fb64678706dbb3eb061bcfcfcdef0269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, общество, медногорск, новотроицк, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), заречная, богдан хмельницкий
Оренбургская область, Оренбургская область, Общество, Медногорск, Новотроицк, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Заречная, Богдан Хмельницкий

Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ

© Depositphotos.com / nastya1981Вид на Орск
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Depositphotos.com / nastya1981
Вид на Орск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, написал в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, из пяти заявленных оренбургских проектов четыре признаны победителями. Кувандык, Медногорск, Новотроицк и Орск получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Оренбуржье уложено почти 514 тысяч "квадратов" нового дорожного покрытия
19 августа, 13:56
В Кувандыке благоустроят парк имени Федорова, его площадь – порядка девяти гектаров. Территория станет центральным городским парком культуры и отдыха. В Медногорске обновят площадь Ленина и прилегающую улицу Советскую. В Новотроицке также благоустроят городскую площадь перед администрацией города, которая фактически соединяет три района. В Орске реализуют проект по обновлению сквера Пушкина в Старом городе. Он станет частью единого туристического маршрута с садом Шевченко и сквером имени Богдана Хмельницкого, пояснил глава региона.
Он напомнил, что с 2019 по 2023 год в конкурсе победили 15 оренбургских проектов. Сейчас идет реализация прошлогодних победителей – парка "Заречный" в Абдулино и набережной городского пруда в Ясном.
Это стало возможным благодаря интересу жителей к голосованию. Цифры вовлечения растут с каждым годом. В 2021 году в голосовании участвовали 177 тысяч оренбуржцев, в 2022 – уже 224 тысячи, в 2023 приняли участие 249 тысяч, в 2024 году – 276,5 тысячи человек.
Правила голосования неизменны с начала реализации федерального проекта. Каждую весну жители выбирают объекты благоустройства на будущий год. Летом и осенью администрации муниципалитетов готовят все необходимые документы, проводят торги по определению подрядчика, который следующей весной с началом строительного сезона приступает к работе на объекте.
Стройка - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников
Вчера, 17:19
«
"Получить высокую оценку достигнутых результатов на всероссийском уровне позволила слаженная работа региональной команды. Создание комфортных пространств для отдыха оренбуржцев – одно из приоритетных направлений нашей работы. За годы действия федерального проекта в Оренбуржье обустроено 379 современных площадок. Новую жизнь получили парки, набережные, городские площади и дворовые территории. В этом году будет благоустроено еще 14 объектов", – сказал Паслер.
Кроме голосования, на платформе в региональном Минстрое и муниципалитетах проводятся личные приемы граждан по вопросам благоустройства городской среды. Большое внимание уделяется взаимодействию с жителями, оперативной отработке запросов и обращений в социальных сетях, на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", а также проведению опросов на портале "Активный гражданин", добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургская областьОбществоМедногорскНовотроицкДенис ПаслерМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЗаречнаяБогдан Хмельницкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала