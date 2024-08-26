https://ria.ru/20240826/goroda-1968616213.html

Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ

Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ - РИА Новости, 26.08.2024

Четыре города Оренбуржья победили в конкурсе благоустройства Минстроя РФ

Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:49

2024-08-26T20:49

2024-08-26T20:51

оренбургская область

оренбургская область

общество

медногорск

новотроицк

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

заречная

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре города Оренбургской области – в числе победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, написал в своем телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, из пяти заявленных оренбургских проектов четыре признаны победителями. Кувандык, Медногорск, Новотроицк и Орск получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда". В Кувандыке благоустроят парк имени Федорова, его площадь – порядка девяти гектаров. Территория станет центральным городским парком культуры и отдыха. В Медногорске обновят площадь Ленина и прилегающую улицу Советскую. В Новотроицке также благоустроят городскую площадь перед администрацией города, которая фактически соединяет три района. В Орске реализуют проект по обновлению сквера Пушкина в Старом городе. Он станет частью единого туристического маршрута с садом Шевченко и сквером имени Богдана Хмельницкого, пояснил глава региона. Он напомнил, что с 2019 по 2023 год в конкурсе победили 15 оренбургских проектов. Сейчас идет реализация прошлогодних победителей – парка "Заречный" в Абдулино и набережной городского пруда в Ясном. Это стало возможным благодаря интересу жителей к голосованию. Цифры вовлечения растут с каждым годом. В 2021 году в голосовании участвовали 177 тысяч оренбуржцев, в 2022 – уже 224 тысячи, в 2023 приняли участие 249 тысяч, в 2024 году – 276,5 тысячи человек. Правила голосования неизменны с начала реализации федерального проекта. Каждую весну жители выбирают объекты благоустройства на будущий год. Летом и осенью администрации муниципалитетов готовят все необходимые документы, проводят торги по определению подрядчика, который следующей весной с началом строительного сезона приступает к работе на объекте. "Получить высокую оценку достигнутых результатов на всероссийском уровне позволила слаженная работа региональной команды. Создание комфортных пространств для отдыха оренбуржцев – одно из приоритетных направлений нашей работы. За годы действия федерального проекта в Оренбуржье обустроено 379 современных площадок. Новую жизнь получили парки, набережные, городские площади и дворовые территории. В этом году будет благоустроено еще 14 объектов", – сказал Паслер. Кроме голосования, на платформе в региональном Минстрое и муниципалитетах проводятся личные приемы граждан по вопросам благоустройства городской среды. Большое внимание уделяется взаимодействию с жителями, оперативной отработке запросов и обращений в социальных сетях, на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", а также проведению опросов на портале "Активный гражданин", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240819/dorogi-1967063673.html

https://ria.ru/20240826/pasler-1968577263.html

оренбургская область

медногорск

новотроицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, общество, медногорск, новотроицк, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), заречная, богдан хмельницкий