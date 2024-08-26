https://ria.ru/20240826/goroda-1968611029.html

Семь калужских городов стали лучшими в конкурсе проектов благоустройства

Семь калужских городов стали лучшими в конкурсе проектов благоустройства - РИА Новости, 26.08.2024

Семь калужских городов стали лучшими в конкурсе проектов благоустройства

Семь городов Калужской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:13

2024-08-26T20:13

2024-08-26T20:13

калужская область

общество

калужская область

людиново

обнинск

владислав шапша

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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Семь городов Калужской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сразу семь городов Калужской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды! Большой успех! Половина из направленных на конкурс заявок от нашего региона получат серьезную федеральную поддержку на реализацию проектов благоустройства", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он перечислил проекты: Людиново - "Людное место" (Фонтанная площадь и бульвар на набережной), Обнинск - "Наукоградские маршруты", Боровск - "Шесть веков под покровом Пафнутия" (монастырский сад), Мещовск - визит-парк "Гуляй-парк", Жиздра – "Жив-Здрав" (рекреационная территория на берегу реки), Юхнов - "Ключ к сердцу" (родник и берег пруда), Сухиничи - "Обаяние Баевки: прогулки на ключах". Губернатор поздравил победителей. "Значимый результат для наших муниципалитетов. Спасибо местным командам и всем, кто работал над проектами. С любовью к истории края, сохранением местных традиций. Предстоит большая работа по реализации проектов. Поручил администрациям муниципалитетам взять на контроль эти работы", - сообщил глава Калужской области.

https://ria.ru/20240802/shapsha-1963793093.html

калужская область

людиново

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, людиново, обнинск, владислав шапша