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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск поселка Кирова в городском округе Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:56

2024-08-26T21:56

2024-08-26T21:56

специальная военная операция на украине

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горловка

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск поселка Кирова в городском округе Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Кирова городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240826/repke-1968417539.html

горловка

киров

донецкая народная республика

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в мире, горловка, киров, донецкая народная республика, иван приходько, стирол