https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968565296.html

В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом

В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом - РИА Новости, 26.08.2024

В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом

Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника украинских войск на частный жилой... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:46

2024-08-26T16:46

2024-08-26T17:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника украинских войск на частный жилой дом, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Этим утром из-за попадания ВОП загорелся частный жилой дом по улице Малыхина", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что огнем повреждено 80 квадратных метров кровли, пострадавших нет. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968559649.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия