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В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 26.08.2024 (обновлено: 17:08 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968565296.html
В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом
В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом - РИА Новости, 26.08.2024
В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом
Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника украинских войск на частный жилой... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:46
2024-08-26T17:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника украинских войск на частный жилой дом, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Этим утром из-за попадания ВОП загорелся частный жилой дом по улице Малыхина", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что огнем повреждено 80 квадратных метров кровли, пострадавших нет. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968559649.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке потушили пожар, вспыхнувший из-за атаки дрона на частный дом

МЧС: в Горловке ликвидировали пожар, возникший из-за сброса снаряда с дрона ВСУ

© МЧС ДНР/TelegramЛиквидация возгорания на месте попадания ВОП в частный жилой дом в Горловке. 26 августа 2024
Ликвидация возгорания на месте попадания ВОП в частный жилой дом в Горловке. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© МЧС ДНР/Telegram
Ликвидация возгорания на месте попадания ВОП в частный жилой дом в Горловке. 26 августа 2024
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника украинских войск на частный жилой дом, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. Этим утром из-за попадания ВОП загорелся частный жилой дом по улице Малыхина", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что огнем повреждено 80 квадратных метров кровли, пострадавших нет.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
ВСУ ударом по Горловке обесточили насосную и две фильтровальные станции
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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