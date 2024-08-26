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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 26.08.2024 (обновлено: 18:41 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968477015.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.08.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Горловки, а также выпустили по городу шесть снарядов натовского калибра 155... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:00
2024-08-26T18:41
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Горловки, а также выпустили по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что утром в 8.10 и 8.40 по Калининскому району города было выпущено по три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 9.55 был обстрелян Петровский район Донецка тремя такими же снарядами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html
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горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку "натовскими" снарядами и сбросили боеприпас с БПЛА

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Петровского района Донецка. 26 августа 2024
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 26 августа 2024
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Горловки, а также выпустили по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что утром в 8.10 и 8.40 по Калининскому району города было выпущено по три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, а в 9.55 был обстрелян Петровский район Донецка тремя такими же снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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