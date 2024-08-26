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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2024
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10:06 26.08.2024 (обновлено: 10:32 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968443837.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в поселке Новгородское округа Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:06
2024-08-26T10:32
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Новгородское округа Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 7.30 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.30 было выпущено пять снарядов так же по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Новгородское округа Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр.
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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 7.30 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.30 было выпущено пять снарядов так же по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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