https://ria.ru/20240826/gorlovka-1968443837.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в поселке Новгородское округа Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:06

2024-08-26T10:06

2024-08-26T10:32

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горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Новгородское округа Горловки в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 7.30 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 5.50 до 9.30 было выпущено пять снарядов так же по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

https://ria.ru/20240327/obstrel-1936242066.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, нато