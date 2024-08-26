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Число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 26.08.2024 (обновлено: 12:12 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/gladkov-1968461165.html
Число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14
Число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14 - РИА Новости, 26.08.2024
Число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник, что после обстрела ВСУ поселка Ракитное 25 августа число пострадавших выросло до 14, в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:12
2024-08-26T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник, что после обстрела ВСУ поселка Ракитное 25 августа число пострадавших выросло до 14, в больницу самостоятельно обратился мужчина. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. Сообщалось, что в результате погибли пять мирных жителей, были ранены 13, в том числе дети. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное. "В Ракитянском районе за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в посёлке Ракитное в результате обстрела ночью 25 августа. Медики городской больницы №2 г. Белгорода оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14

Гладков: число пострадавших в Ракитном после обстрела ВСУ выросло до 14

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник, что после обстрела ВСУ поселка Ракитное 25 августа число пострадавших выросло до 14, в больницу самостоятельно обратился мужчина.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. Сообщалось, что в результате погибли пять мирных жителей, были ранены 13, в том числе дети. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
"В Ракитянском районе за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в посёлке Ракитное в результате обстрела ночью 25 августа. Медики городской больницы №2 г. Белгорода оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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