https://ria.ru/20240826/gaz-1968493558.html

Глава Российского газового общества рассказал о ресурсном потенциале страны

Глава Российского газового общества рассказал о ресурсном потенциале страны - РИА Новости, 26.08.2024

Глава Российского газового общества рассказал о ресурсном потенциале страны

Газовая отрасль является одной из основных в России, обеспечивая продовольственную безопасность и участвуя в выработке электроэнергии, отметил первый... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:54

2024-08-26T12:54

2024-08-26T12:54

экономика

павел завальный

госдума рф

российское газовое общество

газпром

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Газовая отрасль является одной из основных в России, обеспечивая продовольственную безопасность и участвуя в выработке электроэнергии, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный. "В нашей стране газ больше, чем газ", - начал он выступление на памятном мероприятии в честь 90-летия Рема Вяхирева - первого председателя правления РАО "Газпром", советского и российского инженера, внесшего неоценимый вклад в развитие газовой отрасли. Газ - это и продовольственная безопасность, потому что именно он играет значительную роль в производстве азотных удобрений, сказал Завальный. "И мы сегодня вышли на темпы развития сельской мощности благодаря этим удобрениям", – продолжил он, отметив рост экспорта российского зерна. "Наша страна на 100% обеспечена продовольственной безопасностью, а 10-15 лет назад обеспеченность была 60%", - добавил Завальный. "Газ - это производство стали... Мы лидеры по производству стали. Понятно, что газ – это тепло в домах, а мы страна северная... Но газ - это еще и свет. Около 60% выработки электроэнергии в стране - это генерация", – обратил внимание спикер, уточнив, что 15% человечества не имеют доступа к электроэнергии. "Уровень потребления энергии, ее эффективность, определяют уровень развития государства, социально-экономического развития. Газовая отрасль является одной из основ нашей страны", – подчеркнул он. "Те люди, которые, особенно в 1970-1980-е годы, участвовали в создании газовой индустрии, имеют особые заслуги перед страной. Рем Иванович Вяхирев занимает особое место в этой истории. Вместе с Виктором Степановичем Черномырдиным (в 1985­-1989 годах был министром газовой промышленности СССР – ред.) на их плечи легла основная нагрузка по разработке газовых месторождений, созданию единой системы газоснабжения", - отметил Завальный. "Самая большая, наверное, заслуга Рема Ивановича Вяхирева – что они сохранили газовую отрасль, систему газоснабжения единой и неделимой", – добавил он.

https://ria.ru/20240821/mishustin-1967509557.html

https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html

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экономика, павел завальный, госдума рф, российское газовое общество, газпром