https://ria.ru/20240826/gassiev-1968428744.html

Знаур Гассиев: Южная Осетия сегодня развивается как независимое государство

Знаур Гассиев: Южная Осетия сегодня развивается как независимое государство - РИА Новости, 26.08.2024

Знаур Гассиев: Южная Осетия сегодня развивается как независимое государство

Южная Осетия 26 августа отмечает 16-ю годовщину признания своей независимости Россией. Посол республики в Москве Знаур Гассиев в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:10

2024-08-26T10:10

2024-08-26T10:20

южная осетия

россия

грузия

нино бурджанадзе

вооруженные силы украины

интервью

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Южная Осетия 26 августа отмечает 16-ю годовщину признания своей независимости Россией. Посол республики в Москве Знаур Гассиев в интервью РИА Новости рассказал о всестороннем развитии страны благодаря сотрудничеству с РФ, открытости Южной Осетии для россиян, недоверии грузинским властям, заявляющим о планах вернуть южноосетинские земли под свой контроль, и перспективе воссоединения осетинского народа в составе Российской Федерации.— Знаур Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас жители Южной Осетии оценивают признание Россией независимости республики, произошедшее 16 лет назад? Что поменялось в республике?— В августе 2008 года и народ Южной Осетии, и весь мир стали свидетелями самоотверженности России, вступившейся за соотечественников в Южной Осетии. Россия подтвердила беспрецедентную решимость, преемственность исторического выбора, сделанного нашими предками столетия назад.За 16 лет поменялось многое. Россия вновь подтвердила свою высокую миссию по сохранению мира и безопасности в регионе. На протяжении 16 лет Южная Осетия благодаря масштабной помощи нашего северного соседа успешно решает стоящие перед ней задачи развития политических и социально-экономических основ государства, укрепления внутреннего правопорядка и внешней безопасности.— С какими еще государствами Южная Осетия сейчас ведет переговоры о признании своей независимости?— Сегодня мы развивается как независимое государство, выстраивая межгосударственные отношения с признавшими нас странами и расширяя географию признания благодаря России. В соответствии с договором "О союзничестве и интеграции" Россия способствует развитию международных связей республики. Расширение круга официально признавших государств также на повестке дня, что вполне нормально для молодого государства.— В марте этого года председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов заявлял, что Москва и Цхинвал обсуждают референдум о вхождении в состав России. При этом президент Южной Осетии совсем недавно говорил, что вступление Южной Осетии в состав РФ не стоит на повестке дня. Может ли в принципе быть проведен референдум в республике по этой теме?— Наша республика развивается как независимое государство. Россия помогает нам выстраивать международные связи, касающиеся и расширения круга официально признавших нас государств.В то же время осетины – малочисленный этнос, разделенный несправедливым решением в начале ХХ века. Идея воссоединения нашего народа в составе РФ неоднократно звучала и является популярной. В случае необходимости народы России и Южной Осетии выскажутся по поводу этого непростого вопроса, и сами определят форму сосуществования.— Какие еще шаги в интеграции России и Южной Осетии планируют Москва и Цхинвал? Возможно, будет повышаться пропускная способность на границах двух стран?— Республика абсолютно доступна для граждан с российским паспортом и без проблем с законом. Южная Осетия – независимое государство, но для путешествующего россиянина является продолжением российской территории с рублевой зоной. Можно сказать, это уникальный случай, впервые случившийся после окончания советской эпохи. Республика заинтересована в как можно более плотном взаимодействии с Россией, поэтому положительные перемены ожидаются не только в вопросах границы.— Как вы оцениваете действия Украины по нападению на Курскую область России?— Мы осуждаем варварское нападение Украины на исконно русские территории. Этот террористической акт должен быть осужден и всем мировым сообществом. События в Курской области были восприняты нами с большой болью. Нежелание договариваться о принципах обеспечения глобальной безопасности нам знакомо на своем опыте.Киев в очередной раз перешел красную черту, что является очередным шагом к большим потерям ВСУ и утрате Украиной своей государственности.— Ведет ли Цхинвал какой-либо диалог с Тбилиси сегодня вне женевской площадки? Обсуждается ли подписание документов о гарантиях неприменения силы? Как Южная Осетия оценивает тот факт, что правящая партия Грузии публично обвинила бывшего президента Саакашвили в развязывании войны 2008 года?— Женевские дискуссии важны для Южной Осетии как единственная площадка, на которой республика имеет возможность доносить свою позицию до международного сообщества. Южная Осетия по-прежнему настаивает на подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы против республики, и мы рассчитываем на продвижение в этом вопросе.Что касается недавних заявлений в Грузии. В августе 2017 года экс-спикер Нино Бурджанадзе также обвинила Саакашвили в развязывании войны, но все это чистой воды популизм. Разве есть результаты расследования этого кровавого преступления с 2008 года? Заявления можно делать любые, в зависимости от конъюнктуры. Пока Грузия официально не покается перед Южной Осетией за убийство ее мирных жителей и не признает целостность республики, подобные заявления не внушают доверия. Тем более, что та же нынешняя правящая партия заявила о намерениях Грузии в ближайшем будущем вернуть территории Южной Осетии и Абхазии.— Российский МИД заявил о переводе в практическую плоскость вопроса о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну. Известно ли, что это за страна? Принято ли окончательное решение?— Любые намерения российской стороны в деле переноса раундов из Женевы будут поддержаны южноосетинской стороной. Швейцария утратила доверие в. качестве добросовестного посредника в международных делах, поскольку очевидна ее тенденциозность. Формат женевских дискуссий останется неизменным, а местом для проведения может стать государство, комфортное для совместной, непредвзятой работы по установлению мира в регионе. Мы открыты к диалогу.— Как вы оцениваете сотрудничество России и Южной Осетии в сфере туризма сегодня? Что стоит на повестке дня?— Сегодня в республике в рамках российской инвестиционной программы ведется активное строительство автомобильных дорог, в том числе в высокогорные села.В преддверии празднования 16-й годовщины признания состоялась презентация первого национального туристического портала, где размещены сведения, необходимые гостям и туристам республики.Активно ведется строительство дорог в высокогорные села, развивается гостиничный бизнес, восстанавливаются санатории. Также Национальном банком Южной Осетии планомерно внедряется система безналичных расчетов, в Цхинвале и районах размещены десятки банкоматов.Следует отметить и необходимость увеличения транспортного потока, уменьшения очередей на границе. Работа как отмечалось выше, по этим вопросам ведется. К нам не приезжают один раз, человека в Южную Осетию будет тянуть уже на протяжении всей жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, грузия, нино бурджанадзе, вооруженные силы украины, интервью